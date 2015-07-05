Hamburg Kültür Mirası listesinde



Almanya'nın Bonn kentinde 39'uncu dönem toplantısını yapan UNESCO Dünya Miras Komitesi, Hamburg kentindeki Speicherstadt ve tuğla cepheli büro binalarından oluşan ‚Kontorhausviertel‘ semtini Dünya Kültür Mirası listesine dahil etti.

Hamburg'un simgelerinden biri olan Speicherstadt, liman bölgesinde yer alıyor ve dünyanın homojen yapıdaki en büyük bitişik bina kompleksi olma özelliğini taşıyor.

Komite’den yapılan açıklamada Speicherstadt ve Kontorhausviertel’ın ‘19’uncu yüzyıl sonu ve 20’nci yüzyıl başlarında uluslararası ticarette kaydedilen baş döndürücü hızdaki büyümeyi eşsiz bir şekilde sembolize ettiği' belirtildi. Komite, 1885-1927 yılları arasında Elbe nehrindeki bir ada grubu üzerinde inşa edilen Speicherstadt’ın, tarihi şeklini hiç değişmeden koruduğuna da dikkat çekti. Neogotik tarzdaki kompleks, 15 tuğla binadan oluşuyor.

Speicherstadt’a komşu bölgedeki Kontorhausviertel ise limana ait bürolar ve gemicilik işletmesine ev sahipliği yapıyor. 1920-1940 yılları arasında inşa edilen bölge aynı zamanda Avrupa’nın ilk büro kompleksi olma özelliğini taşıyor.

Böylece Hamburg kenti ilk kez Miras Listesi'ne girerken, Almanya'dan listede yer alan kültürel varlık sayısı 40'a yükselmiş oldu.

Hamburg Belediye Başkanı Olaf Scholz, kentten iki kültür varlığının Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmesinin büyük bir onur olduğunu belirterek, bu onurun bilincinde olduklarını, bu mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması sorumluluğunu üstlenmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Dünya Miras Komitesi, cumartesi günü de Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri'nin Kültür Mirası Listesi‘ne alınmasına karar vermişti. Türkiye'den ikinci aday Efes ile ilgili dosya halen görüşülüyor.

UNESCO Dünya Miras Komitesi 39'uncu dönem toplantıları 8 Temmuz'da sona erecek.