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Dünya

Hamas'ın ateşkes şartı Gazze'de ablukanın kaldırılması

Hamas'ın siyasi büro şefi Halid Meşal, ateşkes sağlanmadan pazarlık yapmayacaklarını söyledi

24 Temmuz 2014 01:41

Hamas lideri Halid Meşal, Gazze ablukası kaldırılmadan kalıcı ateşkesin mümkün olmayacağını belirterek, "Önce ateşkes sonra pazarlık olmaz" diye konuştu.

Al Jazeera'nin haberine göre, Katar’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Meşal, “Bir ateşkes önerisi getirdiler, bunu kabul edin pazarlık yapmayın dediler. Önce ateşkes sonra müzakere olmaz, biz bunu kabul etmeyiz” dedi.

Meşal, insani yardımın Gazze’ye girişini sağlayacak bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Meşal kalıcı ateşkesin en önemli şartının Gazze ablukasının kalkması olduğunu söyledi ve “Ambargo bitmeli. Biz başka bir şeyi kabul etmiyoruz. Yedi yıldır halkımız ambargo altında inliyor” ifadelerini kullandı.

Meşal konuşmasına şu ifadeleri kullandı: "Bu şartlar çok mu? Bana faturanın ne olduğunu söylüyorsunuz. Ambargonun kalkması için kaç İsrail askerinin tabutunun gitmesini bekliyorsunuz? Bize söyleyin kaç asker esir etmemizi istiyorsunuz? Esirlerimizi kurtarmak için kaç asker esir etmemizi bekliyorsunuz? Uluslararası camia anlamalıdır ki ambargonun kalkmasının zamanı gelmiştir. Bütün gruplar bir araya gelerek ortak taleplerini belirginleştirdi. Biz bugün yarın saldırılarının durmasını istiyoruz. Ambargonun hemen kalkmasını istiyoruz. Zamana ve görüşmelere yayılmasını kabul etmiyoruz."

 

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