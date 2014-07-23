Gazze'de 663 kişi öldü; 4 binden fazla kişi yaralandı

İsrail ordusu kısmi bir şekilde Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un Huza bölgesine giriyor. Ordu birlikleri Huza'daki binaların tepesine keskin nişancılar yerleştiriyor.

Al Jazeera'nin haberine göre, Han Yunus'taki Huza bölgesi gece boyu İsrail savaş uçakları tarafından bombalanmıştı. Bombalama ve top ateşi gündüz de devam etti. Öğleden sonra kısmi biçimde Huza'ya giren İsrail ordusu bölgedeki binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi.

Huza bölgesinde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi olduğu ancak sevillerin açık biçimde hedef alınmasından dolayı bölgeye girilemediği bilgisi geliyor.

Gece saatlerinde açıklama yapan Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail ordu birliklerinin Han Yunus'un Huza bölgesinde rastgele top atışı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Bakanlık, İsrail topçularının ağır bombardıman yaptığını belirterek, “Huza'da Şecaiyye'de uygulanan senaryo tekrarlanıyor. Bu gece Huza katliamına şahit olabiliriz” açıklaması yaptı.

Bir hastane daha hedef alındı

İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusunda Abasan bölgesini de yoğun bombardıman altında tuttu. Bölgedeki Cezayir Hastanesi bombalanan yerler arasında. Hastane saldırının ardından boşaltıldı.

Abasan ve Huza bölgelerindeki yaralılara ulaşmak isteyen bir ambulans da İsrail ordusu tarafından vuruldu.



Gazze'deki uluslararası insan hakları kuruluşları ambulansların Huza'ya ulaşabilmesi için çağrı yaptı. Karadan Huza'ya girilmesi üzerine bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor.



Gazze'de 8 Temmuz'da başlayan İsrail saldırılarında şimdiye kadar 663 kişi öldü, 4 binden fazla kişi yaralandı.