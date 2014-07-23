İsrail'e uçuşların iptaline Hamas 'zafer' dedi

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Tel Aviv uçuşlarının askıya alınmasının Filistin direnişi için büyük bir zafer ve İsrail’in başarısızlığının kanıtı olduğunu söyledi.

Bu arada Amerika Federal Havacılık Kurumu (FAA), Salı akşamı aldığı uçuş yasağını 24 saat daha uzatma kararı aldı. ABD’nin yansıra Türkiye, Fransa, Almanya ve diğer bazı ülkeler de Tel Aviv Ben Gurion Havalanı'nın kullanılmasını güvenlik endişesiyle askıya almıştı.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Tel Aviv seferini yapan iki uçağı da Ben Gurion Havalimanı'nın yakınındaki çatışmalar yüzünden güvenlik gerekçesiyle geri döndü.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada "İsrail Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndaki güvenlik riski nedeniyle Türk taşıyıcıların bu havalimanına yapacağı seferler saat 22.00'den başlamak üzere 24 saat Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından askıya alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

İsrailli yetkililerse ABD’nin kararını gereksiz olduğu gerekçesiyle eleştiriyor.