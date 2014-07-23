İsrail'e uçuşlar iptal, THY uçakları geri döndü

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Tel-Aviv seferini yapan iki yolcu uçağı, Hamas'ın roket saldırılarından ötürü, Ben Gurion Havalimanı'ndan geri döndü. THY bu gelişmelerden sonra, İsrail'e uçuşları 24 saat süreyle durdurduğunu açıkladı.

THY Basın Müşaviri Ali Genç, Twitter'da kişisel hesabından yaptığı açıklamada, ''Türk Hava Yolları mevcut şartları değerlendirerek Tel Aviv seferlerini 24 saat süreyle durdurma kararı aldı. Durum yakından izlenmekte olup, gelişmelere göre uçuşlarla ilgili karar gözden geçirilecektir'' dedi.

Dev şirketler İsrail'e uçuşu durdurdu

Hürriyet'te yer alan haberde ABD'nin önde gelen havayolu şirketleri, güvenlik gerekçesiyle İsrail'e yapılan uçak seferlerini iptal etmeye başladı.

Delta Havayolları, ikinci bir duyuruya kadar Tel Aviv'e olan uçak seferlerini durdurduklarını açıkladı. US Airways ve United Havayolları da Salı günü Tel Aviv'e yapılacak uçak seferlerini iptal etti.

Delta, güvenlik gerekçeleriyle İsrail'e olan tüm uçuşlarını iptal etti. Delta Hava Yolları, Tel Aviv Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ile New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı arasındaki tüm uçuşları süresiz olarak askıya aldı.

Delta Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, Salı günü John F. Kennedy Havalimanı'ndan Tel Aviv'e gitmekte olan, içinde 273 ve 17 mürettebat bulunan DL468 sefer sayılı uçağın güvenlik gerekçesiyle Akdeniz üzerindeyken havada geri dönerek Paris- Charles Gaulle Havalimanı'na indiği bildirildi.

US Airways de US 796 sefer sayısıyla Los Angeles'tan havalanan uçak seferini bağlantı noktası olan Philadelphia'dan Tel Aviv için hareket etmeden önce iptal ettiğini açıkladı. Salı günü Tel Aviv Ben Gurion Uluslararası Havalimanı yakınlarına roket isabet etmesinin ardından Tel Aviv'e seferini iptal eden havayolu şirketlerine United Havayolları da katıldı. United Havayolları, Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'ndan Tel Aviv'e yapılacak UAL 84 ve UAL 90 sayılı seferlerini iptal etti. İsrail seferlerini iptal eden havayolu şirketleri, ABD Federal Havacılık Dairesi ile yakın çalışma içinde olduklarını, yolcularının ve çalışanlarının güvenlikleri gereği sözkonusu uçak seferlerini iptal ettiklerini açıkladı.

ABD'nin önde gelen havayolu şirketlerinin İsrail uçuşlarını askıya almasından sonra, Avrupa ülkeleri havayolu şirketleri de güvenlik gerekçesiyle İsrail'e olan seferlerini durdurmaya başladı. Lufthansa, KLM ve Air France da İsrail'e yaptıkları uçak seferlerini askıya aldıklarını açıkladı.

ABD Federal Havacılık Dairesi, tüm Amerikan havayolu şirketlerine önümüzdeki 24 saat boyunca Tel Aviv'e uçuş yapmalarını yasakladığını bildirdi.

Haaretz: Hamas'ın ilk başarısı

Haaretz gazetesi, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı Hamas'ın füze saldırısının uçuşların iptal edilmesinde etkili olduğunu yazdı.

Gazete haberinde, Gazze saldırılarının başladığı günden bu yana Hamas'ın ilk büyük başarısı olarak gösterdi.

Üç ABD havayolu şirketi İsrail'e uçuşları süresiz durdurdu

Amerika'da faaliyet gösteren üç havayolu şirketi 'Delta', 'United' ve 'US' güvenlik gerekçesi ile İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yaptığı uçuşları süresiz durdurduğunu duyurdu.

Üç ABD havayolu şirketi İsrail'e uçuşları süresiz durdurdu