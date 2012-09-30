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HAMAS lideri Meşal'den Erdoğan'a: Artık İslam aleminin de liderisin!..

AK Parti 4. Olağan Büyük Kongresi’ne katılan Hamas’ın Siyasi Büro Şefi Halid Meşal bir konuşma yaptı.

30 Eylül 2012 21:27

AK Parti Kongresi’ne katılan Hamas’ın Siyasi Büro Şefi Halid Meşal, Başbakan Erdoğan’a övgüler yağdırdı. Meşal, “Sadece Türk lider değilsin, artık İslam aleminin de bir lidersin” dedi.

Halid Meşal’in konuşması AK Parti’liler tarafından yoğun alkışlarla karşılandı.
 
 
Türkiye’ye teşekkür eden Meşal, kısaca şunları söyledi:
 
 
"Türkiye, sizin liderliğinizle, çağdaş değerlere açık bir İslam’ı, İslam’ın aydın yüzünü gösterdi.
 
Dünyadaki attığınız adımları görüyoruz. İnsanlık, Filistinlilere yaptığınız yardımı, Somali ve Myanmar’daki duruşunuzu hiçbir zaman unutmayacaktır.
 
Sizin geçmiş şehitleriniz unutmadık, Mavi Marmara’daki şehitlerinizi unutmayacağız. Ey kardeşim Erdoğan, Allah’a şükret, sana çok verdi ve sen buna layıksın. Dua et ki, sana daha çok şey versin. Sen sadece bir Türk lider değilsin. Artık İslam aleminde de bir lidersin.
 
Ey Türk halkı siz kendi baharınız yaşadı, ne mutlu size. Arap baharı, Arap malıdır. Batının bize sadaka olarak verdiği bir şey değildir. Batı’nın eliyle gerçekleşmedi, halkların başarısıdır.”
 

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