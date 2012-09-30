AKP'lilerden Barzani'ye: Türkiye seninle gurur duyuyor

AK Parti Kongresi’nde, Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Mesud Barzani kürsüye çıkarken 'Türkiye seninle gurur duyuyor' sloganları atıldı. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, AKP’nin Büyük Kongresi’nde yaptığı konuşmada, terör olaylarını işaret ederek bölgenin önemli sorunları olduğunu, Ortadoğu'da değişimler yaşandığını belirtti. Barzani’nin kürsüden inmesinin ardından Başbakan Erdoğan’la sarıldığı görüldü.

Barzani: Kürtlerin bu süreci desteklemsi gerekir

Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de yaptığı konuşmada, AKP’nin Türkiye’yi adım adım daha ileriye, aydınlık geleceğe götürdüğünü, bugün Türkiye’nin bölge düzeyinde ve uluslararası düzeyde daha önemli bir rolü olduğunu ifade etti. Buna karşın bölgenin önemli sorunları olduğunu kaydeden Barzani, “Bizim için çok büyük bir acıdır Türk ya da Kürt bir gencin kanının dökülmesi. Bu bizi acıtıyor” ifadelerini kullandı. Barzani, Diyarbakır’a gittiğinde burada yaptığı konuşma için Erdoğan’a teşekkür ederek, “Kürt sorununun çözüm beklediğini belirtti ve bizi de aynı duyguyla Erbil’de ziyaret etti. Bu politikaya karşılık tüm Kürtlerin bu süreci desteklemesi gerektiğine inanıyorum. Hiçbir sorun şiddetle çözülemez bunu görmek gerekiyor. Bir devletin gücü ne kadar silahı olduğuyla ölçülmez halkına hizmetle ölçülür. Barışın tek yol olduğunu düşünüyoruz” dedi. Türkiye ile “Kürdistan bölgesi” arasındaki ilişkilerin önemli bir düzeye ulaştığını ifade eden Barzani, Türkiye ile Irak arasındaki ticari ilişkilerin ileri seviyelere geldiğini, bunun yüzde 80’inin Kürdistan bölgesi ile yapıldığını ifade etti ve “Ortadoğu’da önemli değişimler yaşanıyor. Kendi özgürlükleri için mücadele eden güçleri tüm kalbimizle destekliyoruz. Suriye halkının özgürlük mücadelesini canı gönülden destekliyoruz. Şu an gerçekten acı bir durum yaşanıyor umarız bir an önce Suriye halkının kendi kaderlerini tayin için önleri açılacaktır. Bu trajediyi yaşayan Suriye’ye kucak açan Türkiye’ye teşekkür ederiz. Zamanında bizim yaşadığımız trajedilere de kucak açmıştı. Bugün Suriyeli 29 bin kardeşimiz bizim bölgede bulunuyor. Hepsine kucak açıyoruz” diye konuştu. Barzani’nin kürsüden inmesinin ardından Erdoğan’la sarıldığı görüldü.



AKP’nin Büyük Kongresi’nde Başbakan Erdoğan’ın konuşmasının ardından konuk yabancı devlet adamları söz aldı. Konuk devlet adamları özetle şunları söyledi:

Atambayev: Türkiye'deki gelişim 10 yıllık reformların sonucu

Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Atambayev, konuşmasına, “Bir şey sormak istiyorum. Geçtiğimiz 10 yılda Türkye’ye ne oldu? 100 milyon dolar kredi bulamayan Türkiye nasıl IMF’ye 5 milyar borç verir hale geldi?” diye başladığı konuşmasında, bunun 10 yıllık reformların sonucu olduğunu, bu reformların öncülüğünü “Türkiye’nin lideri Tayyip Erdoğan’ın yaptığını” kaydetti. “Allah Türkiye’yi korusun, yolunuzu açsın diyen Atambayev, “Türkiye’nin büyük güç haline gelmesi için yapılan çalışmalarda herkese başarılar diliyorum. Yaşasın Türkiye, yaşasın Kırgız-Türk dostluğu” ifadelerini kullandı.

Nuceyfi: Göz kamaştıran başarılara imza atıldı

Irak Meclis Başkanı Usame Nuceyfi de konuşmasında, Irak halkının Türkiye halkına temennilerini getirdiğini, Türkiye halkı başarılarını katlayarak devam ettirmesini umut ettiğini, Tüm dünyayı kapsayacak yeni bir ilişkiler sayfasının açılmasını dilediğini ifade etti. Nuceyfi konuşmasında, AKP’nin bütün bölge ve dünya için önemli bir örnek olduğunu, Türkiye’de yeni ve ak bir çehrenin İslam’la demokrasinin barıştığının görüldüğünü ifade etti. Türkiye’nin ekonomisiyle de göz kamaştıran başarılara imza attığını belirten Nuceyfi, “Türkiye dış ilişkilerinde karşılıklı işbirliğini geliştirmiş, teröre karşı, haktan ve adaletten yana tavrını koymuştur” dedi. Türkiye’nin iz bırakan bir bölgesel güç rollünü almaya başladığını ifade eden Nuceyfi, katılımıyla iki halk arasında İslami ve insani işbirliğine katkı sunmayı umduğunu belirtti.

Taha: Erdoğan'ın kıymetini bilin

Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı Ali Osman Muhammed Taha da yaptığı konuşmada, “değerli kardeşim” diye seslendiği Erdoğan’a tebriklerini iletti. “Burada net bir vizyon gördüm. Erdoğan 2071’i de hedef gösterdi” diyen Taha, Türkiye’de hiçbir baskı ve telkin olmadığını, başarılarıyla okunası açık bir kitaba benzediğini belirtti. Türkiye’nin AKP liderliğinde kendilerine insani yardım sağladığını, Türk firmalarının kalkınma projelerine ortak olduğunu belirten Taha, Türkiye’nin dünya Müslümanlarını sorunlarına tepkisiz kalmadığını söyledi ve “Dünyayı davet ediyorum tüm inançları koruma altına alalım” önerisinde bulundu. Dünyanın Türkiye’nin dış politikadaki dik duruşuyla kendini belli ettiğini ifade eden Taha, “Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkın o sadece Türkiye’nin lideri değil, tüm Afrika için bir sembol haline gelmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Haşimi: Türkiye yepyeni ufuklara açılıyor

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi de “Kardeşim ve dostum Erdoğan” diye başladığı konuşmasında Türkiye’nin yepyeni ufuklara açıldığını, içeride ve dışarıda tüm meydan okumalara rağmen özgüvenini gösterdiğini, AKP liderliğindeki bu özgüvenin Türkiye’ye başarı üstüne başarı yaşattığını ifade etti. Haşimi sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim buradaki başarılara hayranlık durmamız doğaldır. O yüzden Türkiye’ye yeni hedefler koyarak yeni ufuklara yelken olacağınıza inanıyorum. AKP bu dönemin değişim mühendisi işine devam edecek ve daha büyük hedeflere ilerleyecektir. Irak’ta sıkıntıların bir süre daha devam edeceğini görüyoruz bu konuda desteğe ihtiyacımız var.”

Küçük: Dünya 2023'ü izlesin

KKTC Başbakanı İrsen Küçük: Türkiye’nin gelişimine devam ettiğini belirtti ve “Dünya 2023’ü dikkatle izlesin” dedi.