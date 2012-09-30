İşte AKP'nin yeni yönetim kadrosu

AKP’nin yeni MKYK aday listesi açıklandı. Numan Kurtulmuş, Osman Can ve Süleyman Soylu gibi yeni isimler listede yer alırken İdris Naim Şahin, Kürşad Tüzmen ve Ayşe Böhürler MKYK dışı kaldı.

Listyeye göre HAS Parti’yi fesh ederek AK Parti’ye katılan Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi eski raportörü Osman Can ve Demokrat Parti eski genel başkanı Süleyman Soylu MKYK listesinde yer aldı.

İşte yeni MKYK listesi

MKYK listesinde yer alan diğer isimler ise şöyle:

Abdülhamit Gül, Abdülkadir Aksu, Ahmet Davutoğlu, Ahmet Demircan, Ahmet Edip Uğur, Ali Babacan, Asuman Erdoğan, Bekir Bozdağ, Beşir Atalay, Bülent Arınç, Bülent Gedikli, Çiğdem Erdoğan Atabek, Çiğdem Karaaslan, Ekrem Erdem, Edibe Sözen, Emine Çift, Nükhet Hotar, Fatma Şahin, Fazilet Dağcı Çığlık, Haluk İpek,Hasibe Özlem Çepni, Hayati Yazıcı, Hüseyin Çelik, Hüseyin Tanrıverdi, Lale Ersoy, Lokman Ayva, Mazhar Bağlı, Menderes Türel, Mehmet Akın, Mehmet Ali Şahin, Mehmet Müezzinoğlu, Mehmet Şimşek, Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Şentop, Necla Hattapoğlu, Nihat Zeybekçi, Numan Kurtulmuş, Nurettin Nebati, Osman Can, Ömer Bolat, Ömer Çelik, Öznur Çalık, Reha Denemeç, Sadullah Ergin, Salih Kapusuz, Sema Kırcı, Süleyman Soylu, Yasin Akyay, Zelkif Kazdağ, Zeynep Karahan Uslu

Ayşe Böhürler, Kürşad Tüzmen, İdris Naim Şahin MKYK dışı

MKYK dışında kalan isimler şöyle; Canan Candemir Çelik, Cemal Yılmaz Demir, Fatma Salman Kotan, Hasan Ali Çelik, İdris Naim Şahin, Kürşad Tüzmen, Mahir Ünal, Mehmet Necati Çetinkaya, Mehmet oymak, Mustafa Sait Yazıcoğlu, Mutlu ALkan Kütüklüoğlu, Muzaffer Gülyurt, Necdet Budak, Nur Özkaya, Orhan Yegin, Sadık Badak, Suat Kınıklıoğlu, Şükrü Ayalan.

Mevcut MKYK'da şu isimler bulunuyordu

Abdülkadir Aksu, Ahmet Davutoğlu, Ahmet Edip Uğur, Ali Babacan, Asuman Erdoğan, Ayşe Böhürler, Ayşe Türkmenoğlu, Bayram Özçelik, Beşir Atalay, Bülent Arınç, Bülent Gedikli, Canan Candemir Çelik, Cemal Yılmaz Demir, Çiğdem Karaaslen, Edibe Sözen, Ekrem Erdem, Emine Çift, Fatma Salman Kotan, Haluk İpek, Hasan Ali Çelik, Hayati Yazıcı, Hüseyin Çelik, Hüseyin Tanrıverdi, İdris Naim Şahin, Kürşad Tüzmen, Lale Ersoy, Lokman Ayva, Mahir Ünal, Mazhar Bağlı, Mehmet Müezzinoğlu, Mehmet Necati Çetinkaya, Mehmet Oymak, Mustafa Sait Yazıcıoğlu, Mutlu Alkan Kütüklüoğlu, Muzaffer Gülyurt, Necdet Budak, Necla Hattapoğlu, Nükhet Hotar, Nur Özkaya, Ömer Çelik, Orhan Yegin, Öznur Çalık, Reha Denemeç, Sadık Badak, Salih Kapusuz, Sema Özdemir,, Suat Kınıklıoğlu, Şükrü Ayalan, Zelkif Kazdal, Zeynep Karahan Uslu.

Yedek üyelikler için ise şu isimler aday gösterildi

İsmail Hakkı Turunç, Mutlu Alkan, İsmail Karaosmaoğlu, Bülent Tural, Orhan Yeğin, Emel Topçu, Hakkı Şanlı, Faruk Koyuncu, Ahmet Berat Conkar, Emine Saliha Aydınyılmaz, Nazım Maviş, Tahir Alan, Nilgün Arat Cabaoğlu, Remzi Çakır, Mustafa Alkayış, Sertab Bandin, Şuay Alpay, İdris Şahin, Mehmet Muş, Tülay Kaynarca, Veli Tolu, Hamza Dağ, Betül Güler, Halil Yıldız, Mustafa Akış.