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Dünya

Hamas: Erdoğan ve Türk halkına teşekkür ederiz

Hamas, Gazze'ye yönelik ablukanın hafifletilmesi çabalarından ötürü teşekkürlerini iletti

28 Haziran 2016 03:19

Hamas, Türkiye'nin İsrail ile Mavi Marmara baskını sonrasında iki ülke arasında gerilen ilişkilerin sona erdirilmesi ve mutabakat imzalanması yönelik yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür ettiklerini açıkladı.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre; Hamas'tan yapılan açıklama şöyle: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının, Gazze'deki halkımıza olan destekleri ve ablukanın hafifletilmesi yönündeki çabalarını takdir eder, kendilerine teşekkür ederiz.

Hamas'ın siyasi büro şefi Halid Meşal, Türkiye ile İsrail arasındaki mutabakatın açıklanmasından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirmişti.

 

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