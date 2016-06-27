İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girdi; 35 kişi yaralandı

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmesinin ardından çıkan çatışmalarda 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mescid-i Aksa Müdürü Ömer Kesvani, Aksa'ya giren Yahudi yerleşimcilere yaklaşık 250 İsrail polisinin eşlik etiğini belirterek, "İsrail polisinin gece, Ramazan Bayramı'na kadar Aksa'ya Müslümanlar dışındaki kişilerin girişini durdurduklarını bildirmesinin ardından Yahudi yerleşimcilerin sabah saatlerinde Aksa'nın avlusuna girmesi bizi şaşırttı." dedi.

haberler.com'un haberine göre; İsrail polisinin El-Kıbli Mescidi'nin kapılarını kapatarak, avludaki Müslümanları coplarla darp ettiğini, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığını, çıkan çatışmalarda 35 kişinin yaralandığını aktaran Kesvani, İsrail polisinin bundan önce ramazan aylarının son on gününde genellikle Müslümanların dışında kimsenin Aksa'ya girişine izin vermediğini ancak bu sene bunu uygulamadığını ifade etti.