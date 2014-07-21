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Dünya

Hamas, 10 İsrail askerini pusuya düşürüp öldürdü

Hamas'ın askeri kadanı İzzeddin Kassam Tugayları son 24 saatte 10 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı

21 Temmuz 2014 23:36

Gazze'ye karadan havadan, denizden ve karadan saldırdan İsrail yönetimi, süren çatışmalarda son 24 saatte 7 askerinin öldürüldüğünü açıklarken, İzzeddin Kassam Tugayları ise 10 İsrail askerini öldürdüğünü açıkladı.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları ise, Gazze'nin Şucaiyye mahallesinin doğusunda pusuya düşürülen İsrail askeri birliğiyle girdiği çatışmada 10 İsraill askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

İzzeddin Kassam Tugayları, Pazar günü Gazze'ye kara saldırısı için giren İsrail ordusundan bir askeri esir aldığını açıklamış, İsrail ise "Kaçırılan askerimiz yok" demişti.

İzzeddin Kassam Tugayları 2006 yılında İsrail askeri Gilad Şalit'i kaçırmış 2011'de 'takas anlaşması' gereği, 1000'den fazla Filistinli tutuklunun salıverilmesi karşılığında serbest bırakmıştı.

Ancak İsrail daha sonra serbest bıraktığı Filistin tutukluların önemli bir kısmını yeniden tutukladı.

Hamas yönetimi tutuklanan Filistinlilerin yeniden serbest bırakılmasını istiyor.

8 Temmuz'dan bu yana devam eden saldırılarda 550 kişi öldü, 3 bin 200 kişi yaralandı.  İsrail ordusunun açıklamalarına göreyse saldırılarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 25'e yükseldi.

İsrail ordusu, bu süre boyunca 2 bin 800 hedefi vurduklarını açıkladı.

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