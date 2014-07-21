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Türkiye'de Gazze için 3 günlük yas ilan edildi

Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Filistin halkına yönelik katliam lanetlenerek 22 Temmuz'dan başlayarak 3 günlük yas ilan edildi

21 Temmuz 2014 23:21

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Filistin halkına yönelik katliamı lanetlediklerini belirterek, "Bununla ilgili olarak Bakanlar Kurulumuzda 3 günlük yas ilan edilmesi kararı alındı" dedi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde Başbakan Yardımcısı Arınç, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gazze Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 60'dan fazla masum insan hayatını kaybetmişti. İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı bu acımasız ve topluca cezalandırmanın ulaştığı noktada katliamı lanetliyoruz. Bununla ilgili olarak Bakanlar Kurulumuzda 3 günlük yas ilan edilmesi kararı alındı" dedi.

Başbakan Yardımcısı Arınç, "Şüphesiz bizim, ne İsrail'in OECD üyeliği konusunda ne diğer konularda tek başına bir tasarrufu söz konusu olmuştur" diye konuştu.

Arınç, Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin tamamen sonlandırılması yönündeki taleplere ilişkin, şunları kaydetti:

"İsrail ile ticari ilişkilerimize gelince, evet bu bir miktar bulunmaktadır, ihracat ve ithalat konusunda. Ama bunları tamamen kaldırmak söz konusu değildir, mümkün de değildir. Üstelik unutmayalım İsrail ile olan ticari ilişkilerimizin bir kısmı da Filistin ile yaptığımız ticari ilişkiler de yer almaktır" dedi.

Arınç, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazası nedeniyle zarar gören ilçedeki esnaf ve sanatkarların talepleri üzerine Halk Bankası'na olan borçlarının 1 yıl süreyle ve faizsiz olarak ertelendiğini söyledi.

 

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