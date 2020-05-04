Haluk Levent, YouTube kanalından talk-show'a başlıyor

Ünlü şarkıcı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde açtığı YouTube kanalı üzerinden 13 Mayıs'tan itibaren talk show programı yapacak. Program her hafta çarşamba yayınlanacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ünlü isim kendini karantinaya alan vatandaşlara online platformlar üzerinden ulaşmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı açan şarkıcı Haluk Levent de ‘Kral Çıplak’ adında programını açtığı kanaldan yayınlayacak.

Talk show şeklinde yapılacak programla birlikte hayranlarına internet üzerinden bağlanacak olan Haluk Levent'in YouTube kanalı kısa sürede 535 bin aboneye ulaştı.

Yayın hayatına 13 Mayıs tarihinde başlayacak olan programda izleyenleri bekleyen birçok sürpriz de bulunacak. 27 sene önce aynı tarihte ilk albümünü paylaşan Levent'in programının bir diğer özelliği de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatılması.

Programın; canlı performanslarla, konukların katılımıyla ve AHBAP Derneği'nin gönüllü üyeleriyle izleyenleri eğlendirirken bir yandan da yardımda bulunulmasına katkı sağlayacak.

Programının her hafta çarşamba günleri yayınlanacağını duyuran Levent, "Konserlerime geldiniz, televizyonlarda izlediniz, radyoda dinlediniz, Twitter'da takip ettiniz, Instagram'da etiketlediniz, Facebook'ta dürttünüz. Arkadaşlar, yakında her çarşamba YouTube canlı yayınında ben sizlerle birlikte olacağım, acaba YouTube'da da beraber olur muyuz?" diyerek hayranlarını programına çağırdı.

Haluk Levent'in YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.