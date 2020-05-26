Haluk Levent yardım elini bu kez 'geçinemiyorum' diyen Hilal Özdemir'e uzattı

AHBAP Derneği Başkanı, sanatçı Haluk Levent, "geçinemiyorum" diyen eski Türk Halk Müziği şarkıcısı Hilal Özdemir'in yardımına koştu.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gözyaşlarına boğulan, Hilal Özdemir'e Haluk Levent yardım etti.

Hazım Körmükçü'nün eski eşi Hilal Özdemir'in geçinemiyorum diye gözyaşlarına boğulmasına kayıtsız kalmayan Haluk Levent güzel haberi şöyle verdi: "Ve sanatçı dostumuzun toplam 25 bin TL'lik ihtiyaçlarının tamamını Burak-Banu çifti karşıladı. “Herkes sıkıntıya düşebilir. Bizler Hilal Özdemir’i çok seviyoruz. Şu günler zor günler dayanışma lazım” dediler.

"Kızılay'a başvurdum erzak 10 gün yetti"

Ünlü oyuncu Hazım Körmükçü'nün eski eşi Hilal Özdemir, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Hilal Özdemir geçinemediğini söyleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Hilal Özdemir, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Hilal Özdemir canlı yayında şunları söyledi: "Kızılay'a başvurdum, yardım geldi ama erzak 10 gün yetti. Evde hiçbir şey kalmamıştı, mahalle muhtarına başvurdum.



Hayatın gerçeği bu. Sanatçı olmam rahat geçindiğim anlamına gelmiyor. Allah devletimizden razı olsun. Bu pandemi sürecinde çocuklarıma bakmaya çalışıyorum. Kiramı ödeyemiyorum. Bayrama erzak alarak girdim.

"Çocuklarımın babası ortada yok"

Çocuklarımın babası ortada yok hiçbir şekilde. Bu çocuklar ağaç kabuğundan mı çıktılar? Neden aramıyor sormuyor. 5 aydır nafaka ödemiyor, ortada yok.

Özel hayatımla gündeme gelmeyi seven bir insan değilim. Ama karşı taraftan bu saygıyı görmedim. En azından çocuklarımın nafakasını ödeseydi meşgul etmezdim sizleri.

Ben onurumla çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum, ayakta durmaya çalışıyorum. Ben bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum."