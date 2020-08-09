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Haluk Levent: Tüm sevenlerimden özür diliyorum, ben başaramadım

09 Ağustos 2020 13:15

AHBAP Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent, Antalya’nın Kaş ilçesinde yer alan Çukurbağ Yarımadası’nda çıkan yangının ardından bölgeyi ağaçlandırmak için verdiği sözü tutamadığını belirtip özür diledi. 

Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu konuda tüm sevenlerimden özür diliyorum. Ben başaramadım. Yer özel mülkiyet yeri. Telefonda burayı ağaçlandırma sözü verdiler şimdi ise başlarını kuma gömdüler. Devlet hazinesine bağlı olsaydı yine de bir şeyler yapabilirdik. Karşı çıkar eylem yapardık.Ama olmadı işte." ifadesini kullandı. 

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