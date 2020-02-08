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Haluk Levent’ten valilik önünde kendini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde

08 Şubat 2020 07:20

Haluk Levent, Hatay Valiliği’nin önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz" dedikten sonra kendini yakan, ardından da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Adem Yarıcı'nın çocuklarının Hatay Valiliği tarafından himaye altına alındığını duyurdu.

Haluk Levent’in Adem Yarıcı’nın çocuklarına ilişkin yaptığı paylaşım şöyle:

“Arkadaşlar etiketliyorsunuz. Bizler de üzüldük Adem Yarıcı için.. Çocukları için @Ahbap_Hatay devreye girdi ama Hatay Valiliği bizden önce himaye altına almış zaten.. Bilginize..”

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Ne olmuştu?

Hatay Valiliği önüne gelen Adem Yarıcı “Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?” diyerek kendini yaktı. Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen Adem Yarıcı’ya yangın tüpleriyle polisler müdahale etti. Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre Adem Yarıcı, hastaneye sevk edildiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

 

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