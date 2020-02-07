İşsiz baba "Çocuklarım aç" diyerek kendini yaktı; AKP'li meclis üyesi "Böyle ucuz siyasi manevraları millet yemez" dedi

Ağrı Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi Selma Gökçen, "Çocuklarım aç" diyerek Hatay Valiliği önünde kendini yakan Adem Yarıcı için, "Böyle ucuz siyasi manevraları millet yemez" paylaşımında bulundu.

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CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından, "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan ve ardından kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden işsiz baba Adem Yarıcı’ya ilişkin yaptı. Paylaşımın altına AKP’li Meclis Üyesi Selma Gökçen de, "Kimse açlıktan kendini yakmaz. Öyle olsaydı Nijerya, Çad, Zambiya, Haiti, Madagaskar, Yemen ve Sierra Leone gibi ülkelerde insan kalmazdı. Böyle ucuz siyasi manevraları millet yemez" yorumunda bulundu.

Kısa sürede birçok yurttaş tarafından tepki gösterilen ve Yarkadaş’ın da AKP’li Gökçen’in paylaşımını alıntılayarak, "İnsanlık yerlerde sürükleniyor... Senin adına da utanıyorum Selma Gökçen... Nasıl bu kadar vicdansız olabiliyorsunuz?" diye sormasının ardından Gökçen paylaşımını sildi.

Gökçen, ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "O yorum Barış Yarkadaş'aydı, bunu hepiniz biliyorsunuz" diyerek kendini savundu. Gökçen, bir paylaşım daha yaparak, "Erdoğan'a olan kininizi bilmiyorsunuz kime kusasınız" diye yazdı.