Haluk Levent'ten sınırdaki sığınmacılara yardıma tepki gösteren takipçisine: Üşüyen çocuklara su verdik diye...

AHBAP yardımlaşma derneğinin başkanı olan şarkıcı Haluk Levent, Türkiye'nin kapıları açma çağrısıyla sınıra giden sığınmacılara yardım ettikleri için tepki gösteren kişiye yanıt verdi. Levent, AHBAP derneğinin sınıra yardım malzemeleri ulaştırması üzerine "Takipten çıkıyorum" diyen kişiye "Gözümüzün önünde sınırda üşüyen çocuklara su verdik diye..." yanıtını verdi.

Şarkıcı Haluk Levent, Türkiye'nin sığınmacılara kapıları açtığını duyurmasının ardından kapılarda bekleyen yüzlerce sığınmacıya AHBAP ile birlikte yardım malzemeleri ulaştırmak üzere bir kampanya başlattı. Levent, "Edirne! Keşan! Çanakkale! İzmir Dikili! Tüm Ahbap’lar sınıra!!! Çocuklar var! Oralarda sıkışanlar var! Çocuk bezi, çocuk maması, bolca su! Haydi canlarım!" yazdı.

TIKLAYIN | Haluk Levent'ten sınır kapılarında bekleyen sığınmacılar için çağrı: Çocuk bezi, mama, bolca su; haydi canlarım

AHBAP derneğinin yardım kampanyasına tepki gösteren bir vatandaş Twitter üzerinden "Üzülerek belirtmeliyim ki; size karşı değer yargım değişmiştir. Hiçbir platformda "ahbap" artık desteklemeyeceğim. Takipte olduğum bütün "ahbap" hesaplarını takipten çıkarıyorum" yazdı.

Levent kendisine tepki gösteren kişiye "Sadece gözümüzün önünde sınırda üşüyen çocuklara su verdik diye..." yanıtını verdi. Levent'in yanıtı üzerine sosyal medya kullanıcısı tweetini sildi.

AHBAP açıklama yaptı

Sosyal medyada sığınmacılara yardım götürdüğü için tepki çeken AHBAP derneği, bir açıklama mesajı yayımladı. Mesajda yer alan ifadeler şöyle:

"Sınırdaki mültecilere yardım haberimizin ardından, sosyal medyada bazı eleştiriler aldık. Bu konudaki endişelerinizi anlıyor ve eleştirilere cevaben konuya bir açıklık getirmek istiyoruz.

Ahbap Platformu olarak, sevgiyi ve gerçeği rehber edinerek yaptığımız her organizasyonda, hiçbir sınıf, etnik köken, tür, dil veya ırk gözetmeksizin insanı, hayvanı ve doğayı esas alarak tüm ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalışıyoruz.

Bugün Yunanistan sınır kapısında bekleyen mültecilerden özellikle kadın ve çocukların zor durumda olduğu haberini aldığımızda, bu duruma seyirci kalamadık.

Ahbap, ihtiyacı olan birileri varsa asla eli kolu bağlı duramaz, hele de söz konusu çocuklar ve çocuklarını korumak isteyen anneler olunca…

Sınırdaki mültecilere yardımımız bu konudan ibaret. Ayrıca, "sınırdaki mültecilere" şeklinde belirtilerek şartlı bağış olarak yapılmayan hiçbir bağışı bu yardımda kullanmıyoruz.

Sadece bugünlerde değil, şehit ve gazilerimizin ailelerinin her zaman yanındayız, onlarla yakından ilgileniyoruz. Genel Başkanımız Haluk Levent başta olmak üzere, acılı ailelerimizle bizzat görüşüyor, onlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz, yüreklerimiz yangın yeri. Yaralarımızı saracak tek bir şey var, o da sevgi. Ancak sevgiyle kenetlendiğimizde bu günleri aşabileceğiz.

Ahbap olarak buna inancımız tam, lütfen siz de ne olursa olsun iyilik ve sevgiden vazgeçmeyin."