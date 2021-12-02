Haluk Levent'ten Bakan Koca'ya SMA tepkisi: Yüzlerce çocuğun beklediği Zolgensma ilacı için bir açıklama gelmedi

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taramasının zorunlu olması kararını çok doğru bulduğunu söyledi. SMA hastalığının tedavisinde kullanılan Zolgensma ilacı hakkında bir açıklama gelmemesine de sitem eden Levent, "Ne yapacağız şimdi?" diye sordu.