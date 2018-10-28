Haluk Levent, hayranını ailesinden izin alarak konserine götürdü

Sanatçı Haluk Levent, sosyal medyada kendisine "Allah’ım neden erkek değilim? Neden evimin dibindeki konsere gidemiyorum" diye yazan hayranı Esra Çakır'ı, ailesinden izin alarak Kayseri'nin Talas ilçesinde verdiği konserine götürdü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser için Talas'a giden sanatçı Haluk Levent, daha önce sosyal medyada "Allah’ım neden erkek değilim? Neden evimin dibindeki konsere gidemiyorum" diye yazan hayranı Esra Çakır'ı evinde ziyaret etti. Konser için aileden izin alan Levent, ziyaret sırasında çekilen bir fotoğrafla, "Annemiz içeride kahveleri yapıyor. Kızımızı konsere götürmek için babadan izin istedik. Kızımızı bizlere teslim etti" mesajını paylaştı.

Hayranını da alarak konser vereceği Yaşam Parka giden sanatçı Haluk Levent soğuk havaya rağmen sahnede yaklaşık 1,5 saat kaldı. (DHA)