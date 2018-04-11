T24 LogoT24 Logo
Magazin

Haluk Levent, 1 Mayıs'ı madencilerle kutlayacak

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ROCK müzik şarkıcısı Haluk Levent, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Zonguldak'ta maden işçileriyle birlikte kutlayacağını bildirdi

11 Nisan 2018 16:37

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ROCK müzik şarkıcısı Haluk Levent, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü Zonguldak\'ta maden işçileriyle birlikte kutlayacağını bildirdi.
Haluk Levent, sosyal medya hesabı Twitter\'dan yaptığı açıklamada, \"1 Mayıs\'ı Zonguldak\'ta madenci ve aileleriyle birlikte kutlayacağız. Herkesi bekliyoruz\" dedi. Birçok hayranı Haluk Levent\'i destekleyen tweet\'ler attı. Haluk Levent, 7 Kasım 2017\'de de Zonguldak\'ta bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nun özelleştirilmesi iddialarına karşı 21 saat boyunca maden ocağından çıkmayarak eylem yapan maden işçilerini ziyaret etmişti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CüneytDHA ROCKHaluk LeventMayıs EmekDayanışma Günü ZonguldakTwitterMayıs ZonguldakHerkesiBirçokKasımZonguldakTürkiye Taşkömürü KurumuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24