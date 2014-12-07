Cemil Çiçek'in oğlu, Mehmet Şimşek'in baldızı, Efkan Ala'nın kardeşi... CHP'nin torpil listesinde kimler var?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, KPSS atamaları ve usulsüzlükler üzerinden AKP iktidarını eleştirdi. Koç, AKP’nin, kamuya personel seçmeyi kadük ettiğini, hakkaniyeti çiğnediğini, siyasi himayenin devlet memuru olma noktasına getirdiğini savundu.

Koç, "Beşir Atalay, kızının arkadaşı olarak tanıttığı Melahat Çelebi Öz'ü, önce sınavsız olarak bakanlık müşavirliğine göreve başlatılıyor. Sonra da Atom Enerjisi Kurumu'na uzman olarak tanıyor. Einstein bile intihar ederdi herhalde duysa" dedi.

Koç, "TBMM'de açıkça Atatürk'e küfür edilmesini yönetimi sırasında başını eğerek karşılayan Cemil Çiçek'in oğlu Ahmet Çağrı Çiçek, 2000 yılında TBMM dış ilişkiler ve protokol müdürlüğünde işe başlıyor. 2005 yılında başbakanlık özelleştirme idaresi başkanlığında başkan danışmanı olarak görev alıyor…hepsine sorarsanız vicdanları rahat. Hak hukuk peşindeler bir lokma, bir hırka" diyerek bu duruma tepki gösterdi.

Koç, "Milyonlarca öğrencimiz, kurslara gidiyor yeterli bir puan alıp kamu personeli olmak için. İlk çıkarıldığında siyasette kim erk kullanıyor ise o gücün dışında hak edenin görevlere gelmesi için konulmuş bir düzenlemeydi. AKP iktidarı döneminde maalesef bu da tarumar edildi. Hani deyimdir saray dalkavuksuz olmaz. Siyaset de yalakasız olmaz. Tersine de çevirebilirsiniz. AKP eş dost birinci halka da kendi yakınlarını ön palan alarak siyasette kendi yandaşlarına kadro ulufesi dağıtmayı kendisine görev bilmiş durumda. Son 12 yılda KPSS sınavına giren kişi sayısı, 20 milyona yakın. 610 bin kişi devlet memuru olarak atanabiliyor. Devlette hak ederek bir kadroya girme şansını bu sınavlara bağlayan yüzde 97 yurttaşımız hayal kırıklığı yaşıyor. Sınavlara girenlerin ancak yüzde bir buçuğu devlette kamu görevlisi olarak atanabiliyor" ifadelerini kullandı.

‘İş umutları bir AKP yetkilisinin bir kartvizit tavsiyesine kalıyor’

Koç, "İş umutları binlerce gencin başka bir bahara kalıyor. Ya da bir AKP yetkilisinin bir kartvizit tavsiyesine kalıyor. AKP'li olamayıp sade vatandaş olursa bu yolla kadroya girmek istersen bazılarını sınava bile almıyorlar. Saç rengi yüzünden sınava alınmayanlar var. KPSS imtihanına girip başarı elde edip atanamayan 20 gencimiz intihar ediyor. Bu intihar eden 20 gencimizin yerine, birinci halkadaki AKP yanlıları hülle yapılarak sınavsız bir takım aşamalardan geçirilerek kadroya taşınıyor" diye konuştu.

‘1100 odalı değiş 5500 odalı olsa ne olur’

Cumhurbaşkanlığı Sarayı üzerinden eleştirilerine devam eden Koç, "İntihar eden 20 gencimizin katili, bu uygulamayı yapanlardır. Nasıl rahat uyuyorsunuz. 1100 odalı değil, 5500 odalı sarayın olsa ne olur? Nasıl rahat yatabiliyorsun. 20 genç kara toprakta" dedi.

‘Ampullü bir kartvizitin varsa...’

Koç, "Memur olmada, yer değiştirmelerde torpil. İstifa sonrası dönüşlerde torpil, işçi alımında torpil, Adalet bakanlığına alımlarda torpil. Varsa AKP'den bir yakının bir yandaşın, ampullü bir kartvizitin varsa, bu işlemleri yapmak için hiçbir sıkıntın yok. Sudan kolay işlemler" şeklinde konuştu.

‘Bir toplum adaletsizlik ve güvensizlikle çürür’

Bir toplumun adaletsizlik ve güvensizlikle çürüdüğünü söyleyen Koç, "Mesela Şırnak'ta KPSS sınavında, AKP İlçe Başkanı'nın kardeşi, puanı yetersiz olmasına rağmen büro görevlisi olarak işe alınıyor. Bu torpil iddiası ile mahkemeye taşınıyor. Bir toplum adaletsizlik ve güvensizlikle çürür" dedi.

‘Valilik özel kalem müdürlükleri bir köprü ayağı vazifesi gördü’

Görevlendirmelerde valilik özel kalem müdürlüklerinin bir köprü ayağı vazifesi gördüğünü söyleyen Koç, "Nasıl işliyor buy torpil çarkı? AKP'li bakan ve milletvekillerinin birinci dereceden akrabaları, arkadaşları KPSS'yi kazanamamalarına rağmen hüllelerle devlet memuru yapıldılar. Bunun için kullanılan basamaklardan bir tanesi valilik özel kalem müdürlükleri. Bir köprü ayağı, vazifesi gördü. KPSS'yi kazanamayan birinci derece yakınlar, valilik özel kalem kadroları ile bir iki gün orada bulunduktan sonra derhal devlet memuru kadrosuna başka bir yere atlatıldılar. Devlete kapı attıktan sonra dha organize işlere girmeye başladılar" ifadelerini kullandı.

‘TRT tam bir çiftlik’

Koç, "Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, EPDK, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, TRT tam bir çiftlik. YURT Kur zıplama yerlerinden. Adeta AKP çiftliğine dönüştürüldüler" dedi.

‘Ömer Faruk Can sınavsız olarak...’

Koç, "Mesela Erdoğan'ın AKP Genel Başkanlık makamındaki özel kalem müdürü Fatih Can'ın kardeşi Ömer Faruk Can, sınavsız olarak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda işe alınıyor uzman yapılıyor" dedi.

‘İbrahim Eren daha ballı bir maaş için...’

Koç, "Erdoğan'ın özel kalem müdür yardımcısı Ahmet Demiralp'in oğlu Muhammet Demiralp, İstanbul Sultanbeyli belediyesi özel kalem müdürlüğü görevine getiriliyor. Açıktan devlet memuru kadrosu alması sağlanıyor sınavsız. Erdoğan'ın oğlu, şu son gemisini geçen gün denize indiren Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı İbrahim Eren, ATV'den başbakanlığa alınıp istisnai kadrodan memur yapıldıktan sonra TRT Genel Müdür yardımcılığı görevine getiriliyor. Bununla da yetinilmiyor. Daha ballı maaş alsın diye Türk Telekom yönetim kurulu üyesi yapılıyor" diye konuştu.

‘Cemil Çiçek'în oğlu...’

Koç, "TBMM'de açıkça Atatürk'e küfür edilmesini yönetimi sırasında başını eğerek karşılayan Cemil Çiçek'in oğlu Ahmet Çağrı Çiçek, 2000 yılında TBMM dış ilişkiler ve protokol müdürlüğünde işe başlıyor. 2005 yılında başbakanlık özelleştirme idaresi başkanlığında başkan danışmanı olarak görev alıyor…hepsine sorarsanız vicdanları rahat. Hak hukuk peşindeler bir lokma, bir hırka" diyerek bu duruma tepki gösterdi.

‘Mehmet Şimşek'in baldızı...’

Koç, "Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, coğrafya öğretmeni baldızı var. Esin Kara, herhangi bir sınava girmeden TOKİ'de göreve başlatılıyor. Şimşek'in basın danışmanı Sibel Tokgöz, Türkiye Gazetesi'nde muhabirlik yaparken başbakanlıkta istisnai memur olarak göreve başlatılıyor. TRT'de araştırmacı kadrosu veriliyor. Şimşek'in yanında basın danışmanı olarak çalışmaya devam ediyor" dedi.

‘TİB'de uzman olacak başka kimse yok’

Koç, "Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın abisinin bacanağı, Mustafa Yaman, sınavsız olarak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda işe alınıp uzman yapılıyor. TİB'te Uzman olacak başka hiç kimse yok. Hiç insan yok" dedi.

‘Efkan Ala'nın kız kardeşi...’

Koç, "İçişleri Bakanı Efkan Ala, hani şu "Kapıyı kırın alın kardeşim" diyen var ya. "Hukuk mukuk vız gelir" diyen var ya. Kız kardeşi Elif Ala, sınavsız olarak Şırnak Valiliği'ne özel kalem müdürü yapılıyor. Hiç bekletilmeksizin önce memleketi Erzurum'a sonra da Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na memur olarak atanıyor. Ne ballı akrabalıklar bunlar" dedi.

‘Einstein görse intihar ederdi’

Koç, "Beşir Atalay, kızının arkadaşı olarak tanıttığı Melahat Çelebi Öz'ü, önce sınavsız olarak bakanlık müşavirliğine göreve başlatılıyor. Sonra da Atom Enerjisi Kurumu'na uzman olarak tanıyor. Einstein bile intihar ederdi herhalde duysa" dedi.

‘Fatma Şahin'in erkek kardeşi...’

Koç, "Fatma Şahin erkek kardeşi Ünal Kıymık, açıktan Muş valiliği özel kalem müdürlüğüne atanıyor. Devlet memuru olması sağlanmıyor. KPSS o nedir bir kesim için öyle bir şey yok. AKP vesayetinde olmak var" dedi.

‘Sadık Yakut'un oğlu...’

Koç, "TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, oğlu KPSS'yi kazanamıyor. Sınavsız bir şekilde Malatya valiliği özel kalem müdürlüğüne atanıyor. Sonra Ankara'da bir kamu kurumuna birinci hukuk müşaviri olarak atanıyor. Reva mı bu? Kim kimi denetliyor. Kediye ciğer emanet edilmiş" dedi.

‘Çalışıyorlar ama iş de yapıyorlar’

Koç, "Hep söylüyorlar ya "E çalıyorlar ama iş te yapıyorlar" Bu bir vicdan, ahlak sorunudur. Bu vicdansızlardan hesap sorulacak. Hiç birinizin hakkı bunların bir tarafında bırakılmayacak. Bu sıkıntılı bir durum teşhir edilmesi lazım" dedi.

Bu konuda mağdur olanlara seslenen Koç, "Bu namertlerden, bu vicdansızlardan hesap sorulacak. Hiçbirinizin hakkı bunların yanına bırakılmayacak. Sıkıntılı bir durum. Bunların anlatılması lazım. AK troller istediği kadar yazsın, bu AKP döneminin en acı gerçeklerinden birisi." dedi.