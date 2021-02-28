Haluk Bilginer, Netflix'te yayınlanacak diziye dahil oldu

Exxen'deki "Şeref Bey" adlı dizinin başrolünde oynayan usta oyuncu Haluk Bilginer, Mert Baykal'ın yönetmenliğini üstlendiği Netflix dizisi Sıcak Kafa'da yer alacak.

Son olarak Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'deki Şeref Bey dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Haluk Bilginer, Netflix'te yayınlanacak olan Sıcak Kafa isimli dizinin kadrosuna dahil oldu.

Dizinin kadrosunda kimler yer aldı?

Mert Baykal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Sıcak Kafa'nın kadrosunda Gonca Vuslateri, Hazal Subaşı, Erdem Akakçe, Feriha Eyüboğlu ve Tilbe Saran gibi isimler yer alıyor. Tims&B'nin yapımcılığını üstlendiği, Afşin Kum tarafından kaleme alınan kitaptan uyarlanacak olan yapıma son olarak oyuncu Osman Sonat dahil oldu.