Haluk Bilginer'in yeni dizisinin adı değişti

Show TV ekranlarında yeni yayına başlayacak olan 'Bir Gece Ansızın' dizisinin adı 'Baba' olarak değiştirildi. Dizinin başrollerinde Haluk Bilginer yer alıyor.

Çukur dizisinin yazarı Gökhan Horzum ile Ekin Atalar’ın yazdığı dizi birbirinden kopan Saruhanlı ailesinin uçak kazası sonrası değişen hayatını anlatıyor. Çağrı Bayrak’ın yöneteceği dizideHaluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş baba oğulu oynayacak.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide ayrıca Zeynep Tuğçe Bayat, Beril Pozam, Taner Rumeli ve Özge Özacar’ın da adı geçiyor.