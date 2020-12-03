T24 LogoT24 Logo
Medya

Haluk Bilginer, Exxen'le ekrana dönüyor!

03 Aralık 2020 14:48

Acun Ilıcalı'nın yılbaşında yayına başlatacağı ve uzun vadede 4 milyon abone hedeflediği Exxen adlı dijital platformunun prestij projesi "Şeref Bey"in çekimleri başladı.

Onur Ünlü'nün yönettiği, Most Yapım imzalı Şeref Bey dizisinin senaryosunu Yusuf Reha Alp yazıyor. Çekimlerine başlanan dizinin senaryo danışmanlığını ise Ali Atay üstleniyor.

10 bölüm olarak çekilecek komedi dizisinin kadrosunda; Haluk Bilginer, Devrim Yakut, Serhat Kılıç, Songül Öden, Ahmet Rıfat Şungar, Ertan Saban, Beyti Engin ve Şükran Ovalı yer alıyor.

ETİKETLER

exxenhaluk bilginerşeref bey haluk bilginerexxen şeref beyali atayşükran ovalı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24