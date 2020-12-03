Haluk Bilginer, Exxen'le ekrana dönüyor!

Acun Ilıcalı'nın yılbaşında yayına başlatacağı ve uzun vadede 4 milyon abone hedeflediği Exxen adlı dijital platformunun prestij projesi "Şeref Bey"in çekimleri başladı.
Onur Ünlü'nün yönettiği, Most Yapım imzalı Şeref Bey dizisinin senaryosunu Yusuf Reha Alp yazıyor. Çekimlerine başlanan dizinin senaryo danışmanlığını ise Ali Atay üstleniyor.
10 bölüm olarak çekilecek komedi dizisinin kadrosunda; Haluk Bilginer, Devrim Yakut, Serhat Kılıç, Songül Öden, Ahmet Rıfat Şungar, Ertan Saban, Beyti Engin ve Şükran Ovalı yer alıyor.