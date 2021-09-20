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Haluk Bilginer'den Atatürk'le ilgili söylediği iddia edilen yoruma yanıt: Ben bu lafı nerede söylemişim; yuh artık!

20 Eylül 2021 22:40

"En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde Emmy Ödülü'nün sahibi oyuncu Haluk Bilginer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili kendisine olduğu iddia edilen bir cümleyi sert bir şekilde yalanladı. Twitter'da "Atatürk’ü oynadığım için gurur duymuyorum aldığım paraya bakarım" şeklindeki yoruma yanıt veren Bilginer, "Ben bu lafı nerede söylemişim? Biraz izan!" açıklamasını yaptı. 

Twitter'da @TezcanTezsam adlı kullanıcının, Haluk Bilginer'le ilgili "Haluk Bilginer: "Atatürk’ü oynadığım için gurur duymuyorum aldığım paraya bakarım!" O yüzden bir Tarık Akan, bir Ferhan Şensoy asla olamazsın." sözlerine Haluk Bilginer şu yanıtı verdi: 

"Çok ayıp ama ! Beni sevmek zorunda değilsiniz.. ama biraz izan ! Ben bu lafı nerede söylemişim? 'Aldığım paraya bakarım' yuh artık !"

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