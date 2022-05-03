Halsey'den Ramazan Bayramı paylaşımı

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey, Instagram hesabından Ramazan Bayramı'nı kutlayan bir paylaşım yaptı. Türk senarist Alev Aydın ile mutlu bir birliktelik sürdüren bir çocuk annesi şarkıcı Halsey, bayram paylaşımıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Türk sevgilisi Alev Aydın ile mutlu bir birliktelik sürdüren ve oğlu Ender Ridley'i geçtiğimiz temmuz ayında kucağına alan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Instagram'da 29,3 milyon takipçisi olan Halsey, Instagram sayfasının hikayeler bölümünden, yetiştirdiği çileklerin fotoğrafını yayınlayıp, "Benim bahçemden sizinkine, bayramınız mübarek olsun" diye yazdı.

Ünlü ismin bu paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyanın gündemine oturdu.Eşi Alev Aydın'dan dolayı Türk kültürüne yakın olan ve Türkçe öğrenmeye başlayan Halsey, zaman zaman Türkçe paylaşımlar da yapıyor.