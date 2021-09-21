'Halloween Kills' filminin yeni fragmanı yayınlandı; başrolde Jamie Lee Curtis yer aldı

Dünya prömiyerini 78. Venedik Film Festivali’nde yapan ve Jamie Lee Curtis’in başrolünde yer aldığı 'Halloween Kills' filminin yeni fragman yayınlandı. David Gordon Green’in yönettiği Halloween serisinin yeni filmi, 15 Ekim’de izleyiciyle buluşacak.

Jamie Lee Curtis‘in uzun bir aradan sonra Laurie Strode rolüne geri döndüğü Halloween, 1978 yapımı orijinal filme saygı duruşunda bulunmakla beraber beklentileri tam anlamıyla karşılayan iyi bir devam filmi olarak adından söz ettirmiş, gişede de büyük başarı yakalayınca serinin yeniden canlanmasının önünü açmıştı.

Üçleme iki yeni film ile macerasını noktalayacak

Yönetmen koltuğuna oturan David Gordon Green ve senaryosunu birlikte kaleme aldığı Danny McBride‘ın planladığı bu yeni üçleme, Halloween Kills ve Halloween Ends isminde iki yeni filmle macerasını noktalayacak.

15 Ekim'de izleyiciyle buluşacak

Arka arkaya çekilen bu yeni üçlemenin ikinci filmi olan Halloween Kills ise bu yıl izleyici karşısına çıkacak. Normal şartlarda 2020 yılında vizyona girmesi planlanan film, pandemi nedeniyle vizyona tarihini bir sene öteye erteledi ve izleyici ile buluşmak için 15 Ekim tarihini seçti.

Savaş yeniden başlıyor

Blumhouse Productions ve Universal Pictures ortaklığında çekilen filmde Laurie Strode ve Michael Myers arasındaki savaş daha da kızışıyor. Önceki filmde Michael Myers’ı evinin bodrumunda yanarak ölüme terk eden Laurie Strode, kızı Karen (Judy Greer) ve torunu Allyson (Andi Matichak), Michael Myers’ın öldüğünü düşündükten dakikalar sonra hastaneye kaldırılıyor ancak Michael, Laurie’nin tuzağından kurtulmayı başardığında savaş yeniden başlıyor.

Strode kadınları, Michael’ın ilk saldırısından kurtulanlardan oluşan ve kontrolü ellerine almaya karar veren bir gruba katılmaya karar veriyor ve Michael’ı sonsuza dek yakalamak üzere ava çıkan bir çeteyi oluşturuyor.

Judy Greer ve Andi Matichak aynı karakterleri canlandıracak

Jamie Lee Curtis ile beraber önceki filmde Laurie Strode’un kızı ve torunu olarak karşımıza çıkan Judy Greer ve Andi Matichak da aynı karakterleri canlandırmak üzere rollerine geri döndü. Bu üç oyuncuya filmde Anthony Michael Hall, Robert Longstreet, Dylan Arnold, Kyle Richards gibi isimler eşlik ediyor. Anthony Michael Hall, önceki filmlerde izlediğimiz Tommy Doyle karakterinin yetişkin hâlini canlandırırken; Kyle Richards ise 1978 yapımı ilk filmde görünen Lindsey Wallace’ın büyümüş hâline hayat veriyor.

Filmloverss'ın haberine göre; Scott Teems, David Gordon Green ve Danny McBride’ın senaryosunu kaleme aldığı bu filmin yürütücü yapımcıları arasında Halloween serisini sinema dünyasına kazandıran John Carpenter ve Jamie Lee Curtis de yer alıyor.

İşte filmin yayınlanan yeni fragmanı;