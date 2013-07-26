Halliburton, Meksika körfezindeki petrol sızıntısı olayında delil kararttığını kabul etti

Amerikan şirketi Halliburton, üç yıl önce Meksika Körfezi'nde yaşanan petrol sızıntısı faciasıyla ilgili kanıtları yok ettiği suçlamasını kabul etti.

Mahkemenin de onay vermesi gereken ceza anlaşması Halliburton'ın ilgili suçun gerektirdiği en büyük para cezasına çarpıtırılması anlamına geliyor.

Meksika Körfezi'nde Petrol devi BP'ye ait Macondo kuyusunda meydana gelen petrol sızıntısı, ABD tarihinin en kötü sızıntı faciasıydı.

BP, Houston merkezli üstlenici firma Halliburton'ı kanıtları yok etmekle suçlamış ve tüm zararı karşılamasını talep etmişti.

Sızıntı, Deepwater Horizon adlı petrol çıkartma platformunda 11 işçinin hayatını kaybettiği patlamadan sonra oluşmuştu.

Halliburton'dan yapılan açıklamada, 'Halliburton'ın bir yan kuruluşu Macondo kuyusu olayından sonra kayıtların silinmesi suçlamasını kabul etmeye, 200 bin dolarlık maksimum para cezasını ödemeyi ve üç yıl men cezasını kabul etmiştir' denildi.

Halliburton, sızıntı faciasındaki suçlamaları kabul eden üçüncü büyük şirket oldu. Daha önce de BP ve petrol platformunu işleten Transocean şirketi suçlamaları kabul etmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, patlamadan önce Halliburton'ın BP'ye çimentolama işlemini iyileştirebilecek 21 kelepçe kullanmasını tavsiye ettiğini söylüyor.

Ancak BP sadece altı kelepçe kullanmayı seçti.

Adalet Bakanlığına göre Halliburton Macondo kuyusundaki çimentolama işinde 21 kelepçe ve altı kelepçe kullanılmasını kıyaslayan iki bilgisayar modellemesi kullandı.

Bu modellemeler göre, arada pek bir fark bulunmuyordu.

Bakanlık, Halliburton'ın program yöneticisine bu sonuçları yok etme talimatı verdiğini ve bu talimattan sonra yok edildiğini belirtti.

Halliburton olaya karışan diğer şirketlerle birlikte, medeni hukuk davasıyla da karşı karşıya.

Sızıntının nedenlerini ortaya koyacak davanın, son yılların büyük ve masraflı davası olması bekleniyor.

Halliburton daha öce Ulusal Balık ve Vahşi Yaşam Vakfı'na 55 milyon dolar gönüllü bağışta bulunmuştu.

BP de, tazminatlar için 7,8 milyar dolarlık bir fon oluşturmuştu.