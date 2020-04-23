Halle Berry: Seksi olmam gerekiyordu ama az kalsın boğuluyordum

Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, katıldığı bir programda, 2002 yapımı James Bond serisi 'Die Another Day'in çekimlerinde rol arkadaşı Pierce Brosnan'ın kendisini boğulmaktan son anda kurtardığını söyledi.

Halle Berry, NBC kanalında yayınlanan Tonight Show with Jimmy Fallon adlı programa katıldı. Berry, yıllar önce film setinde ölümden döndüğünü ve rol arkadaşı Pierce Brosnan’ın profesyonel bir hareketle kendisinin hayatını kurtardığını söyledi.

"Brosnan'ı baştan çıkarmam gerekiyordu, sonu kötü bitti"

18 yıl önce çekilen James Bond serisinin Die Another Day (Başka Gün Öl) adlı filmde başrolü Pierce Brosnan ve Halle Berry paylaşmıştı. Berry, film çekimlerinde yaşadığı talihsiz olayı, “Die Another Day’de Pierce Brosnan ile bir sahnem vardı. Seksi olmam ve bir incirle Brosnan’ı baştan çıkarmam gerekiyordu ama sonu kötü bitti, az kalsın boğuluyordum” şeklinde anlattı.

"Dünyadaki en favori insanım her zaman Brosnan olacak"

Berry’yi boğulmak üzereyken yakalayan Brosnan, Heimlich manevrasıyla ünlü oyuncuyu kurtarmış. Berry, James Bond her zaman Bond kızını kurtarır diyerek, "Olayı görmeliydiniz. James Bond Heimlich manevrasını öğrenmiş. Dünyadaki en favori insanım her zaman Brosnan olacak" dedi.