T24 - Habertürk gazetesinin Konsensus'e yaptırdığı ankette "Hayatınızdan memnun musunuz?" ve "Geçinebiliyor musunuz?" sorusu soruldu. Ankete göre halkın yüzde 73.8'i halinden memnun, yüzde 63.7'si geçinebiliyor.

İşte sonucu merak edilen ilk soru... Bu pazar bir genel milletvekili seçimi olsa sandıktan nasıl bir sonuç çıkacak? Konsensus'un yaptığı son araştırmaya göre kararsız oylar dağıtıldıktan sonra 12 Haziran seçimlerindeki oy oranını koruyan AKP, yüzde 50.2 ile birinci sıradaki yerini korudu. Oylarını yüzde 1.2 puan artıran CHP yüzde 27.1 ile ikinci sırada yer alırken, 1 puan düşüş yaşayan MHP'nin oyları yüzde 12'ye geriledi.

Her 100 seçmenden 7'si kararsız



Peki kararsız oylar dağıtılmadan önce karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Konsensus'un araştırmasına göre kararsız oylar dağıtılmadan önce AKP yüzde 43.7 ile zirvede. AKP'yi yüzde 23.6'le CHPve yüzde 10.5'le MHP izliyor. BDP'nin oyları ise yüzde 5.1. Ankete katılanların yüzde 7'si "Kararsızım" derken; yüzde 2.7'si "Boş, geçersiz oy atarım" cevabını verdi. "Sandığa gitmem" diyenlerin oranı ise yüzde 1.8. İşte aralık ayı sonuçlarına göre Türkiye'nin tablosu...

Hayatınızdan ne derece memnunsunuz?





Konsensus'un "Türkiye Gündemi- Aralık 2011-2012'ye Girerken Türkiye Görünümü" başlıklı araştırmasındaki en dikkat çeken soruların başında, "Hayatınızdan ne derece memnunsunuz?" geliyordu. Ankete katılan 1500 kişiden "Memnunum" diyenlerin oranı yüzde 71.5 çıktı. "Çok memnunum" diyenler ise yüzde 2.3'tü. Memnun olmayanların oranı yüzde 7'de kalırken, hiç memnun olmayanlar yüzde 2.1'de kaldı.

Gelirimizle geçinebiliyoruz



Konsensus, Türkiye'deki ekonomik tabloyla ilgili ilginç bir araştırmaya imza attı. Soru şuydu: "Aylık hane halkı geliriniz ile geçinebiliyor musunuz?" Bu soruya ankete katılanların yüzde 61.1'i "Geçinebiliyorum" cevabını verdi. Rahatça geçinebilenlerin oranı ise yüzde 2.6 çıktı. Zor geçinenler yüzde 28 çıkarken, hiç geçinemiyorum diyenlerin oranı yüzde 1'de kaldı.

En beğenilen lider Erdoğan



Türkiye'nin en beğenilen liderleri sıralamasında birincilik koltuğunda yine AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan oturuyor. Eylül ayındaki araştırmaya göre beğeni oranı 3.6 puan gerilemesine rağmen Erdoğan, yüzde 48.4 ile ilk sıradaki yerini korudu.

Sarıgül sürprizi



Beğeni oranına göre en büyük sıçrayışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül yaptı. İkinci sırada yer alan Sarıgül beğeni oranını bir önceki aya oranla 4.7 puan artırdı ve yüzde 28.5'e yükseltti. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise oyunu 5.1 puan artırarak yüzde 27.7'ye taşıdı.

Liderine en çok AKP'liler bağlı



Araştırmadaki ilginç soruların başında "Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki ilk seçime kadar herhangi bir sebepten dolayı AK Parti Genel Başkanlığı'ndan ayrılsa AK Parti'ye oy verir misiniz?" geliyordu. Bu soruya, "O zaman AK Parti'ye oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 18.3 çıktı.

Kılıçdaroğlu'suz CHP kan kaybetmez



Benzer soru CHP seçmenine de yöneltildi: "Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki ilk seçime kadar herhangi bir sebepten dolayı CHP Genel Başkanlığı'ndan ayrılsa CHP'ye oy verir misiniz?" Bu soruya "Hayır vermem" diyenlerin oranı yüzde 3.8'de kaldı.

Bahçeli seömeninin yüzde 7'siyle beraber gider



MHP seçmeni arasında ise "Devlet Bahçeli önümüzdeki ilk seçime kadar herhangi bir sebepten dolayı MHP Genel Başkanlığı'ndan ayrılsa MHP'ye oy verir misiniz?" sorusuna "Hayır vermem" diyenlerin oranı yüzde 7 çıktı.



