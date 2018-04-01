T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Halkevleri'nin iki şubesi mühürlendi: 4 gözaltı

Ankara Valiliği, Halkevleri'nin iki şubesi ile Mamak'ta bulunan Ethem Sarısülük Kütüphanesi'ni “izinsiz eğitim öğretim faaliyeti yapmak” gerekçesiyle mühürledi

01 Nisan 2018 19:07

Ankara Valiliği, Halkevleri’nin Batıkent ve Seyran Umut şubeleri ile Mamak’ta bulunan Ethem Sarısülük Kütüphanesi’ni “izinsiz eğitim öğretim faaliyeti yapmak” gerekçesiyle bu sabah saatlerinde mühürledi. Halkevleri üyesi 4 kişi gözaltına alındı.

Halkevleri Kadın Sekreteri Nebiye Merttürk Twitter hesabından gözaltı fotoğrafını "Seyran Umut Halkevi çocuklara eğitim verdiği için polis bu sabah mühürlemeye geldi. Hukuksuzluğa direndiğimiz için gözaltındayız. Buradan bir kez daha söyleyelim: Çocukların gülüşünü solduramayacaksınız" notuyla paylaştı.

Mühürleme ve gözaltılar sonrası Halkevleri'nden dayanışma çağrısı yapıldı. Bugün için planlanan kahvaltı da mühürlenen Seyran Halkevi şubesi önünde yapıldı.
 

ETİKETLER

halkevimühürethem sarısdülük kütüphanesieğitim öğretim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24