Halkevleri'nin iki şubesi mühürlendi: 4 gözaltı

Ankara Valiliği, Halkevleri’nin Batıkent ve Seyran Umut şubeleri ile Mamak’ta bulunan Ethem Sarısülük Kütüphanesi’ni “izinsiz eğitim öğretim faaliyeti yapmak” gerekçesiyle bu sabah saatlerinde mühürledi. Halkevleri üyesi 4 kişi gözaltına alındı.

Halkevleri Kadın Sekreteri Nebiye Merttürk Twitter hesabından gözaltı fotoğrafını "Seyran Umut Halkevi çocuklara eğitim verdiği için polis bu sabah mühürlemeye geldi. Hukuksuzluğa direndiğimiz için gözaltındayız. Buradan bir kez daha söyleyelim: Çocukların gülüşünü solduramayacaksınız" notuyla paylaştı.

Mühürleme ve gözaltılar sonrası Halkevleri'nden dayanışma çağrısı yapıldı. Bugün için planlanan kahvaltı da mühürlenen Seyran Halkevi şubesi önünde yapıldı.

