Halkevleri'nden tutuklu 'Cumhuriyet'çilere "Hakikati haykıranlar" ödülü

Halkevleri 85. kuruluş yıldönümü kapsamında verdiği "7. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri", "Hayır’lı bir iş için buluşuyoruz" çağrısıyla Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 2016'nın hakikati halktan gizleyenlerle, hakikati haykıranlar arasındaki mücadeleyle geçtiği belirtilen törende, ödüller "Hakikati haykıranlar" sloganıyla dağıtıldı. Halkevleri’nin “Halkın Hakları Basın Ödülü”, Silivri’de tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerine verildi. Dayanışma ödülünün sahibi ise KHK’larla ihraç edilen akademisyenler oldu.

Herkese umut

"Tutuklanarak mesleklerini icra etmeleri engellenmek istenen Cumhuriyet gazetesi yazarları ve emekçilerinin yanındayız" denerek hazırlanan ödülü, Cumhuriyet gazetesi adına Ankara Temsilci Erdem Gül aldı. Gül yaptığı konuşmada geçen yıl kendilerine verilen ödülü tutuklu oldukları gerekçesiyle alamadıklarını anımsatarak, “Ben cezaevi meselesini anlatsam cezaevini övme durumuna gireceğim. 16 Nisan’a giderken bizim kesimde bugünlerde canlanmış bir hal var ama bir umutsuzluk var. Bunun çaresi bulunabilir. Referandum süreci tekrar umutlu olmak için bir zemin. Öbür tarafın daha büyük bir derdi var: Mutsuzlar. İktidar mutsuzluğu. Fazlaca mutsuzlar. Bu umutsuzluğu çabucak ortadan kaldırdığımızda belki onların mutsuzluğuna da çözüm olmuş oluruz. Herkese iyi akşamlar ve umut” dedi.

Ödüller kapatılanlara

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Halkın Hakları Basın Ödülleri’ne kapatılan İMC TV, YOL TV, Hayatın Sesi TV, Özgün Gündem gazetesi ile TBMM’de ve diğer toplumsal olaylardaki yayınları ile bilinen ‘Şeker TV’ için İstanbul Milletvekili Ali Şeker, kapatılan televizyonların ardından kurulan ‘HaberSizsiniz’ ekibi, BirGün gazetesi, Evrensel gazetesi yazarı Sevda Karaca, Hürriyet gazetesi yazarı Melis Alphan, yerel basından ise muhabir Bursa muhalif.com sitesi layık görüldü. Sanat Ödülleri kapsamında da Sevinç Erbulak, Füsun Demirel ve İstanbul Şehir Tiyatroları emekçileri çalışmaları ile ödül almaya hak kazandı.

Halkın Hakları Dayanışma Ödülleri alanında ise CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, KHK ile kapatılan Gündem Çocuk Derneği, ve ihraç edilen Ankara Üniversitesi akademisyenleri, Varlık Fonu ile ilgili çekilen videolardaki performansı ile Gökçe Ekin Baran ile yazar Arzu Demir layık görüldü.

Akademisyenlerle dayanışma

Dayanışma ödülünün sahibi ihraç edilen akademisyenler oldu. KHK üniversiteden uzaklaştırışlan öğretim üyesi Prof. Dr. Funda Başaran "Hayır gitmiyoruz diyoruz, buradayız ve kalacağız" dedi.

Başaran’ın ardından ihraç edilen akademisyenlerden SBF öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse, ödülü kendisiyle birlikte ihraç edilen asistanı Ekin Değirmenci’ye vermek istedi. Bunun üzerine kürsüye gelen Değirmenci, "Hocamla birlikte atılmaktan, aranızda olmaktan onur duydum. Bizim ölümlerden zevk aldığımızı düşünenler bunun böyle olmadığını en iyi bilenler. Kimsenin annesi yolun ortasında kalmasın, kimse çocuğunun ölüsünü buzdolabında saklamak zorunda kalmasın istedik" dedi.

Değirmenci’ye ödülünü takdim etmek üzere kürsüye çıkan Prof. Dr. Korkut Boratav "Ben bu insanları çok seviyorum ve yakından tanıyorum. Bir günde atılan hocalar ile bütün bir kurumu yok etmek istediler. Bu yıkımı biz sineye çekmeyeceğiz tekrar Mülkiye ve İletişim’e dönecek arkadaşlarımız. Kurumlar kolay kolay yıkılmaz. Biz 5 senede döndük bu arkadaşlarımız da 3-4 senede okullarına dönecekler” ifadelerini kullandı.