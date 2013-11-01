Halkevleri 'Eğitim Hakkı Raporu'nu yayımladı

Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisi, Türkiye'deki eğitim sistemine eleştiri ve önerilerin getirildiği 7. Eğitim Hakkı Raporu'nu yayımladı. Rapor, 2013-2014 eğitim-öğretim yılın ilk bir buçuk ayını içeren taramadan oluşuyor.
Raporda liselere kayıt karmaşası, Batman'da 180 öğrencinin zehirlenmesi, 11 yıl sonucunda eğitim harcamaların 5 kat artması, Gülen Cemaati'ne bağlı kolejin kaçak olması, çocuk işçi Ahmet Yıldız’ın ölümü gibi eğitim sistemine ilişkin problemlere yer verildi.
4+4+4 sisteminin eleştirildiği raporda, Küçükçekmece Kanarya İlköğretim Okulu’nda 13 yaşındaki Ahmet Şahin'in izdiham sonucu ölmesine de yer verildi. Rapor'da Şahin'in "4+4+4 eğitim sistemiyle derinleşen kalabalık okullar sorunu" sebebiyle öldüğü belirtildi.
Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisi'nin yayımladığı "Eğitim Hakkı Raporu"na ulaşmak için tıklayınız