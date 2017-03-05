Halkevleri, 60 gündür tutuklu olan üyeleri için eylem yaptı

Halkevleri, Reina Katliamı’nın ardından İstanbul Okmeydanı'ndaki bir kahvede laiklik çağrısı yapan Halkevleri üyeleri Ayşegül Başar ve Hamit Dışkaya'nın tutuklanmasını, üyelerinin 60 gündür tutuklu olmasını protesto etti. Açıklamada, referandumda “hayır” çalışması yapanları tehdit edenlerin serbestçe dolaşırken laiklik çağrısı yapanların tutuklanması eleştirildi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Beşiktaş Çarsı Girişi'nde yapılan eylemde 60 gündür tutuklu olan Ayşegül Başar ve Hamit Dışkaya'nın Okmeydanı'daki kahvede yaptıkları laiklik çağrısının görüntüleri izletildi. Eyleme katılanlar görüntüler izletilirken "Laikliği savunmak suç değildir", "Karanlığa teslim olmayacağız" sloganları attı.

"Laikliğe ekmek gibi su gibi ihtiyaç var"

Eylemde ilk olarak konuşan Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Nuri Günay, "2017'ye girerken Reina katliamıyla barış ve huzur dileğinin kana bulandığını" ifade etti. Laiklik çağrısı yapan Başar ve Dışkaya'nın 60 gündür tutuklu olduklarını hatırlatan Günay, "Arkadaşlarımız laiklik çağrısı yaparak katliamı kınadılar ve İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından hedef gösterildiler. Tepkiler üzerine atılan tweet silindi ama arkadaşlarımız ertesi gün gözaltına alınıp tutuklandılar" dedi. Günay, "Laiklik çağrısı yapan arkadaşlarımız tutuklarken insanlarımızı katledenler elini kolunu sallayarak sokaklarda dolanıyorlar. 'Referandumda Evet çıkmazsa iç savaş çıkar' diyen AKP yöneticileri de bu sokaklarda rahatça dolaşıyor. Halk her gün birileri tarafından kim ve düşmanlığa teşvik edilirken hayır diyenler vatan haini ve terörist ilan ediliyor. Bu tahrik politikası hayırın yükselişini engelleyemeyecek. Arkadaşlarımızın, gazetecilerin ve seçilmiş siyasetçilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Eyleme katılan CHP milletvekili Onursal Adıgüzel ise Türkiye'nin karanlık bir dönemden geçtiğini ifade ederek "Laikliğe, demokrasiye ekmek gibi su gibi ihtiyacımız var" dedi.

Ne olmuştu?

Yılbaşı gecesi, IŞİD’li bir kişi İstanbul, Ortaköy’de bulunan Reina gece kulübüne silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda 39 kişi ölmüş, 69 kişi de yaralanmıştı. Saldırı kulübün önünde yapılan eylemlerle kınanmış, Halkevleri üyeleri de ertesi gün Okmeydanı’ndaki kahvelerde saldırıyı protesto ederek halkı laiklik için mücadeleye çağırmıştı. Çağrıyı yapan Halkevleri üyeleri Ayşegül Başar ve Hamit Dışkaya'nın evleri basılarak gözaltına alınmış ardından da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı.