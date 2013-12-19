Halkbank ve Emlak GYO hisseleri dünya devlerini de sarstı

Halk Bankası ve Emlak GYO hisseleri dün yüzde 10'un üstünde düştü. Düşüş bugün de sınırlı da olsa devam etti. Bu iki hisseye yatırım yapan dünyanın iki büyük fonu BlackRock ve Third Point bu düşüşten olumsuz etkilendi.

Halkbank hisseleri yüzde 14'e yakın düşerken Emlak GYO hisselerindeki düşüş de yüzde 15'e yaklaşmıştı.

Bu düşüşlerin ardından gözler bu hisselere yatırım yapan yabancılara çevrildi. Halkbank halka arz edildiğinde dünyanın en büyük yatırım fonu şirketlerinden BlackRock 3.9 milyon Halkbank hissesi almıştı.