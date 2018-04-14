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Medya

Halk TV'de değişim: Can Ataklı'nın yerine Ayşenur Arslan getirildi

''Bağımsız ve özgür haberciliğin adresi Halk TV'nin sizler için öncelikle üç büyük sürprizi var''

14 Nisan 2018 16:24

Halk TV Yayın Kurulu, yeni bir yapılanmaya gitti. Yapılanma ile birlikte Can Ataklı'nın yerine Ayşenur Arslan'ın getirildiği, Enver Aysever'in de Ayrıntılar programıyla pazar sabahları kanalda görev alacağı duyruldu.

Gazeteciler.com'da yer alan habere göre, Halk TV'de görevine son verilen Can Ataklı'nın yerine daha önce Medya Mahallesi programını yapan Ayşenur Arslan getirildi. Arslan'ın Hüsnü Mahalli ile yaptığı Maniki Dünya programına son verildi. Arslan bundan sonra hafta içi Medya Mahallesi programını yeniden yapacak. Kanal ayrıca Enver Aysever'in de Ayrıntı programıyla pazar sabahları kanalda görev alacağını duyurdu.

Halk TV konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

''Medyadaki yeni gelişmeleri dikkate alan Halk TV Yayın Kurulu, yeni yapılanmalara girdi. Bağımsız ve özgür haberciliğin adresi Halk TV'nin sizler için öncelikle üç büyük sürprizi var.
Medyanın ablası Ayşenur Arslan'ın efsane programı Medya Mahallesi alışkanlığı tekrar başlıyor. 
Yıllardır hafta içi yayınlanan Medya Mahallesi Halk TV'ye geri dönerken, Ayşenur Arslan'ın Hüsnü Mahalli ile birlikte yaptığı Maniki Dünya ise yayından kalktı. Hüsnü Mahalli'ye katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. 
Halk TV'nin ikinci sürprizi ise Enver Aysever ile Ayrıntılar... Pazar sabahları 11.00'de renkli konu ve konuklarıyla Enver Aysever de Halk TV'de...
Üçüncü büyük sürpriz için ise önümüzdeki haftayı beklemeniz gerekecek.
Halk TV yayın kurulu, yeni yüzler ve seslerle başka sürprizler de planlıyor. Halk TV olarak siz sevgili izleyicilerimize ve bugüne dek yayınlarımıza katkı veren dostlarımıza teşekkür ediyoruz.''
 

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