Halk TV yazarı Saymaz: Falyalı cinayetinin arkasından Türkiye'deki birtakım adresler çıkabilir

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker’in videolarındaki iddialarla gündeme gelen, geçtiğimiz akşam uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Halil Falyalı’ya ilişkin olarak, "Falyalı cinayetinin arkasından Türkiye'deki birtakım adresler çıkabilir" yorumunu yaptı.

Saymaz yazısında, "Kıbrıs'ta, bir ayağı devletle ya da çıkar örgütleriyle bağlantılı her o suçta olduğu gibi, Falyalı'nın öldürülmesinden sonra da gözler Türkiye'ye çevrildi. Çünkü yavru vatanda ustaca hesaplanmış, içeriden haber alınarak gerçekleştirilen, uzun namlulu silahların kullanıldığı ve iz bırakmadan olay yerinin terk edildiği bir suikasti gerçekleştirecek çıkar ve güç odağı bulunmuyor. Kıbrıslı bir mafya organizasyonu ve suç şebekesi de yok. Kıbrıs'ın iktidar otoritesi Falyalı'yı rahmetle andığına göre yerel siyasi örgütlerin 'iyi' ilişkiler içerisinde olduğu anlaşılıyor. Tersi olsaydı bile, Kıbrıs geleneğinde siyasi cinayetler görülmedi. Yani Falyalı cinayetinin arkasından Türkiye'deki birtakım adresler çıkabilir. Siyasi suikast ihtimalini ise hiç dışlamıyorum." düşüncesini dile getirdi.

Saymaz şu ifadeleri kullandı:

"En azından Peker tarafından ifşa edilmesinden beri Falyalı, siyasi bir figür olarak da anılıyor. Dedim ya... Yeraltında kaynayan bir uğultu vardı. Ucu Türkiye'ye uzanan."

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