Halk TV: İçişleri Bakanı Soylu, Sedat Peker'in işaret ettiği akrabanın nikâh şahidi çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu dönemde 3 Nisan 2016 tarihinde organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 'akrabam' diye bahsettiği Reşat Fazlıoğlu'nun yeğeni Hakan Fazlıoğlu'nun Gaziosmanpaşa'da kıyılan nikâhının şahitliğini yaptığı iddia edildi.

Sedat Peker'in yayınladığı 4.videoda Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intiharının başındaki olay olan gözaltı vakasında, gözaltına alınan kişinin de Gaziosmanpaşalı olduğunu söylemişti. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in akrabası vasıtasıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla iletişim halinde olduğunu iddia ederek, "Cenazede akrabam Reşat Fazlıoğlu'na ne söyledin?" diye sormuştu.

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre; Soylu 2016 senesinde Fazlıoğlu'nun nikahında şahitlik etti.

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Soylu: İspatlanırsa her türlü aşağılanmaya razıyım

Öte yandan Bakan Soylu, "Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa Aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım" ifadelerini kullanmıştı.