Halk TV: Soylu'nun SBK Holding uçağına binerken fotoğrafı ortaya çıktı

Halk TV, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, ABD'nin talebiyle 'kara para aklama' suçlamasıyla Avusturya'da tutuklanan ve Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Sezgin Baran Korkmaz'a ait SBK Holding'in uçağına binerken çekilen bir fotoğrafı yayımladı.

Halktv.com.tr'nin haberine göre Soylu'nun uçağın merdivenlerinde çekilen fotoğrafı 2007 yılına ait.

Gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu, 2017'deki seçim döneminde Soylu'nun Korkmaz'a ait uçağı kullandığı bilgisini yazmıştı. Mollaveisoğlu, Kanadalı Bombardier firmasının 54 milyon dolar değerindeki, TC-YYA kuyruk numaralı Global tipi uçağın başka birçok gazeteci ve siyasetçi tarafından da kullanıldığını iddia etmişti.

İçişleri Bakanlığı ise iddialarla ilgili açıklama yapıp, yazıyı kısmen doğrulamıştı. Bakanlığın açıklamasında, kiralamanın Söğüt Havacılık A.Ş.'den yapıldığı, elinde ‘uçak kalmaması’ nedeniyle şirketin Korkmaz'a ait olan Borajet'ten kiralama yaptığı belirtilmişti. Açıklamada, kiralamaya ilişkin Süleyman Soylu'nun sahibi olduğu Engin Sigorta’ya kesilen ve kiralama bedelinin 165 bin 808 TL olarak göründüğü fatura da paylaşılmıştı.

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