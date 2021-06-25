Tuncay Mollaveisoğlu: Soylu, Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını seçim döneminde sıkça kullanmış

Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, ABD'nin talebi üzerine Avusturya'da yakalanan ve gözaltında olan, Türkiye'de kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını seçim döneminde sıkça kullandığını iddia etti. Mollaveisoğlu, "Ulaştığımız bilgilere göre Soylu, uçağı seçim döneminde sıkça kullanmış. Uçak, ‘VIP’ isimlerin uçakları ile Atatürk Havalimanı’nın apronunda bekletiliyordu. Kayıtlara bakıldığında kimlerin uçtuğu ortaya çıkacaktır" dedi.

Mollaveisoğlu, Cumhuriyet'te yer alan haberinde "Kanadalı Bombardier firmasının 54 milyon dolar değerindeki, TC-YYA kuyruk numaralı Global tipi uçağı karapara aklamak iddiası ile tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın uçan sarayı idi... Elime ulaşan bilgilere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu uçağı özellikle seçim döneminde neredeyse özel taksisi gibi kullanmış... Korkmaz’ın uçan sarayı ile, gazetecilerden bürokratlara çok sayıda “ünlü” ismi özel olarak uçurduğu, özellikle İstanbul, Bodrum arasında bu uçağın durmaksızın sefer yaptığı iddialar arasında..." iddiasına bulundu.

Mollaveisoğlu, uçak kaptanlarının tuttuğu yolcu defteri dışında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü listesine de işaret ederek, "Süleyman Soylu’nun ismini görmek sürpriz olmayacak çünkü konuştuğum kaynaklarım Soylu’nun özellikle seçim döneminde Sezgin Baran Korkmaz’ın bu süper lüks uçağını kullandığı yönünde... Korkmaz’ın Türkiye’deki ünlü yolcu listesi dışında bu uçağın uluslararası seferleri de sorgulanmalıdır... Hangi ülkelere ne sıklıkla gittiği, ne taşıdığı ve kimleri götürdüğü Euro Controll kayıtlarında mevcut... " ifadelerini kullandı.