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Medya

Halk TV ekranı karartıldı!

Kanal, 2 Ekim cumayı 3 Ekim cumartesiye bağlayan gece yarısı 00.00'da tekrar yayında olacak

28 Eylül 2020 00:12

RTÜK'ün verdiği 5 günlük yayın durdurma cezasının kesinleşmesinin ardından Halk TV ekranı bu gece yarısı 00.00'da karardı.

Kanal, 2 Ekim Cuma'yı 3 Ekim Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı 00.00'da tekrar yayında olacak.

Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programındaki dış politika eleştirilerini yasa ihlali sayan RTÜK, Halk TV'ye, “Yayınlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz” maddesinden, 5 günlük ekran karartma cezası verdi.

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