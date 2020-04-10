Halk TV'de yeni bir tartışma programı; Sözüm Var

Halk TV ekranlarında yeni bir tartışma programı başlayacak. Moderatörlüğünü Şirin Payzın’ın yapacağı programda gazeteci Murat Sabuncu ve Levent Gültekin de soru ve yorumlarıyla katılacak.

'Sözüm Var' isimli program gündeme dair konu ve konuklarıyla her Çarşamba Halk TV’de ekrana gelecek.



Gazeteci yazar Levent Gültekin ve Murat Sabuncu’nun soruları ve yorumlarıyla katılacağı programın ilk bölümü 15 Nisan Çarşamba günü saat 21:00-00:00 arasında ekranlara gelecek.

Şirin Payzın: Basının susturulmak istendiği günümüzde gerçekleri duymak isteyenlerle buluşacağız

Programın moderatörlüğünü üstlenen Şirin Payzın, başta dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) olmak üzere, siyaset, ekonomi, dış politika gibi her konunun masaya yatırılacağını söyleyerek, "Herkes korona virüsüne odaklandı ama bir taraftan hayat devam ediyor.



Savaşlar, göçler, göçmenler, yoksulluk, işsizlik, kadına karşı şiddet, çevre sorunları, adalet, demokrasi gibi çok sayıda sorun artarak karşımızda duruyor. Basının susturulmak istendiği, gerçeklerin gün yüzüne çıkartılmadığı günümüzde ‘Sözüm var’ diyerek gerçekleri duymak isteyenlerle Halk TV’de buluşacağız" dedi.

Murat Sabuncu ve Şirin Payzın T24'teki programlarına devam edecek, haftada bir Halk TV'de program yapacaklar,