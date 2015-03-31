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Halk Savunma Birliği: DHKP-C'lilere bir şey olursa, yerleştirdiğimiz bombaları patlatırız!

Halk Savunma Birliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada 'DHKP-C'nin eylemini sahipleniyoruz' denildi

31 Mart 2015 22:46

Adımlar Dergisi'ne yapılan saldırıyı üstlenen Halk Savunma Birliği, Berkin Elvan davasına bakan savcı Mehmet Selim Kiraz'ı rehin alan DHKP-C'lilere zarar gelmesi halinde İstanbul'daki iki ayrı polis noktasına yerleştirdikleri patlayıcıları patlatacaklarını duyurdu. 

Örgüt, sabah saatlerinde "Çağlayan adliyesinde taleplerin yerine getirilmesi şartıyla devrimcilerin rehin eylemine karşı, eylemi yürüten örgüte, militan ve gerekli teçhizatların sağlanması konusunda desteğimizin ihtiyaç duyulması ve devrimci örgüt tarafından istenilmesi halinde, derhal sağlanacağını kamuoyuna ve devrimci örgütümüzün bilgisine sunarız" açıklamasıyla eyleme destek verdiklerini duyurmuştu.

Halk Savunma Birliği'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajlar şöyle: 

 

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halk savunma birliğidhkpcberkin elvansavcıpolisrehineMehmet Selim Kiraz
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