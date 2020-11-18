Halk sağlığı uzmanı Ortaylı: Salgının eylülün ikinci yarısından itibaren giderek hızlandığı görülüyor, yeni tedbirler yeterli olmayabilir

Halk sağlığı uzmanı Nuriye Ortaylı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının eylül ayının ikinci yarısından itibaren giderek hızlandığına dikkat çekerek, dün açıklanan yeni Koronavirüs tedbirlerinin yeterli olmayacağını belirtti.

Ortaylı, Yetkin Report'ta keleme aldığı yazıda, "Türkiye’de İstanbul merkezli, ama birçok başka büyük ili de etkileyen salgının eylülün ikinci yarısından itibaren giderek hızlandığı görülüyor.Sağlık Bakanlığının, salgın yönetiminin elindeki veriler de bunlarla paralel olmalı ki 17 Kasım akşamı bir dizi yeni tedbir ilan edildi. Gecikmiş de olsa harekete geçilmiş olması kuşkusuz olumlu. Üzerinde düşünmemiz gereken bu tedbirlerin Covid-19 virüs salgınının yayılmasını durdurup geri çevirmeye yetip yetmeyeceği." değerlendirmesini yaptı.

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Ortaylı, "İşyerlerine esnek mesai uygulaması tavsiye ediliyor. Zorlayıcı bir karar değil. Bu tedbirleri Haziran ayında uygulasaydık, çok faydalı olurlardı. Zira o zaman yeni vaka sayıları düşmüştü, bulaşma hızı yavaşlamıştı. İçinde bulunduğumuz durum ise çok farklı. Etrafta bilerek ya da bilmeden enfeksiyonu taşıyan insan sayısı çok fazla, bulaşma hızlanmış durumda, hastaneler alarm veriyor. Kesintili alınan tedbirlerin fazla işe yaramadığını ABD’nin durumu gösteriyor. Daha önce dediğim gibi bugüne kadar salgını yönetemediler, ama en azından iyi veri topluyor ve açıkça yayınlıyorlar." ifadesini kullandı.