Halk sağlığı uzmanı Ortaylı: Günlük 10 binleri bulmuş vaka sayılarıyla açılırsanız sonbaharda yaşanandan daha büyük bir dalganın gelmesi kaçınılmaz

Halk sağlığı uzmanı doktor Nuriye Ortaylı, normalleşme adımlarına ilişkin olarak, "Günlük 10 binleri bulmuş vaka sayılarıyla açılırsanız sonbaharda yaşanandan daha büyük bir dalganın gelmesi kaçınılmaz" değerlendirmesini yaptı.

Ortaylı Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda, "Kasım başından beri uyguladığımız yarım buçuk tedbirlerle, ocak sonunda ancak 6000’lere düşürebildiğimiz günlük yeni vaka sayıları bir aydır tekrar yükselişte. Bu yükselişten endişe duyup ilave ne yapmamız gerekir diye düşünmek yerine, “normalleşme” programı açıklıyoruz. İkinci haziran vakası. Yaşayarak öğrendiğimiz gibi ikinci haziran vakasını, ikinci temmuzun (Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da temmuz sonunda yaşadığımız büyük patlamanın) izlemesi kaçınılmaz. Daha kötüsünü düşünmek ve söylemek de istemiyorum ama günlük on binleri bulmuş vaka sayılarıyla açılır saçılırsanız sonbaharda yaşanandan daha büyük ve daha ezici bir dalganın gelmesi kaçınılmaz." ifadesini kullandı.

Ortaylı şunları kaydetti:

"Yeni dalga demek de doğru değil çünkü biz hiçbir dalgayı tam sönümlendiremedik, daha çok merdiven gibi bir yükseliş yaşıyoruz. Her bir basamağı öncekinden daha yüksek, ölümcül bir merdiven. Normalleşecek bir yerde değiliz, etkisiz önlemleri atıp, pandemi yorgunu ve yoksulu insanlara destek vermek ve etkili önlemler almak gerek."