Halk sağlığı uzmanı Ortaylı: 2021 yılı içinde salgının önünü kesmemizi sağlayacak kitle bağışıklığına ulaşmamız söz konusu değil

Halk sağlığı uzmanı doktor Nuriye Ortaylı, "2021 yılı içinde salgının önünü kesmemizi sağlayacak kitle bağışıklığına ulaşmamız söz konusu değil" değerlendirmesini yaptı.

Ortaylı Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda, "Türkiye’de 63 milyon insan aynı dönem içinde yeni Korona virüse karşı bağışık olursa, kitle bağışıklığına ulaşmış, virüsün serbest dolaşımını önlemiş olacağız. 63 milyon kişiyi nasıl bağışık hale getirebiliriz? Şu anda, etkinlik sonuçlarını bilimsel dergilerde yayınlamış Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları yüzde 90 ve üzeri koruyuculuk bildiriyorlar. Oxford-AstraZeneca aşısı yüzde 70-90 arasında. Bakanlığın ısmarladığını söylediği Sinovac firması aşısının koruyuculuk derecesini bilmiyoruz, çünkü Faz III çalışması henüz devam ediyor. Hadi umut edelim, o da yüzde 90 koruyuculuk sağlayacak diyelim. Sinovac aşısının güvenlik verilerinin iyi çıkacağını, koruyuculuğunun da yüzde 90 olduğunu varsaydık. Bu durumda birkaç aylık bir sürenin içinde 70 milyon kişiyi aşılamamız gerekiyor ki kitle bağışıklığına ulaşalım. Etkinlik, güvenlik verilerini açıklamış her üç aşı gibi Sinovac aşısının da istenen etkinlik düzeyine ulaşmak için iki hafta aralıkla iki doz halinde uygulanması gerekiyor. Demek ki 70 milyon kişiyi bağışıklamak için 140 milyon doz aşı gerekiyor." düşüncesini dile getirdi.

Ortaylı, "Bu miktarda aşı elimizde yok ve 2021 yılı içinde de olması olanaklı görünmüyor. Zira şu anda Faz III çalışmasından verileri ilan etmiş her üç aşı da 2021 yılı üretimlerini ön anlaşmalarla satmış durumdalar. Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısının da üretim kapasitesi çeşitli ülkelerce bağlanmış durumda. Gelişme aşamasında çok sayıda aşı var, ama bunların ipi göğüsleyip göğüsleyemeceklerini, göğüslerlerse de bunun ne zaman olacağını, dahası güvenli olduğu saptanan aşıların seri üretime geçip geçemeyeceklerini bilmiyoruz. Şu anda elde etmeye en yakın olduğumuz aşı Sinovac şirketinin aşısı. Ondan da elli milyon doz. Elli milyon doz, aşılama sürecindeki kaçınılması olanaksız fireleri saymasak bile ancak yirmi beş milyon kişiyi bağışıklamaya yetebilir. Yani 2021 yılı içinde, en iyimser ihtimalle sonbahara kadar, salgının önünü kesmemizi sağlayacak kitle bağışıklığına ulaşmamız söz konusu değil." ifadesini kullandı.