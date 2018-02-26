Halk Ekmek'te 'gizli zam'; gramajı düşürüldü, fiyatı aynı kaldı

Ekmekte büyük tartışmalara neden olan gramaj düzenlemesi yeni yıl itibariyle yürürlüğe girdi. 19 Şubat günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Halk Ekmek, fiyatlarını yeniden düzenledi. Yapılan düzenlemeyle birlikte Halk Ekmek 300 gram olarak ürettiği ekmeklerin gramını 250 grama çekti. 300 gramken 75 kuruşa satılan ekmeklerin fiyatı ise değişmedi. Fiyat artışına gidilmeden gramaj düşürülerek fiyatın aynı kalması ise sektör temsilcileri tarafından ‘gizli zam’ olarak ifade edildi.

Birgün'de yer alan habere göre, Konu hakkında belediye bir yazılı açıklama göndererek, “01.12.2017 tarihinde, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’nde bir değişiklik yapıldı. İstanbul Halk Ekmek AŞ (İHE) de bu düzenleme üzerine ekmek israfının önlenmesi amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yaptığı bu değişikliğe katkıda bulunmak için bir düzenleme yaptı. 19 Şubat 2018 tarihi itibari ile geçerli olan düzenleme ile ilgili bilgilendirme, İHE’nin tüm satış noktalarına 6 Şubat tarihinde yapıldı” ifadeleri kullanıldı. Belediye, tarafından fiyat konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.