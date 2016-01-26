Halk ekmeğe de zam geldi

İstanbul genelinde ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zammın ardından halk ekmek büfelerinde de fiyatlar arttı. İstanbul Halk Ekmek’in belirlediği fiyat listesine göre ekmek fiyatlarına yüzde 20 ile 30 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

Vatandaşların en çok tükettiği normal ekmek, kepekli ekmek ve tuz ilave edilmemiş ekmek hariç 39 ekmek çeşidinde fiyat artışına gidildi.

Daha önce 2 liraya satılan 4’lü yufka ekmeği yapılan zamla 2.25 lira olurken, 400 gramlık tam buğday ekmeğinin fiyatı 1.75 liradan 2 liraya yükseldi.



Vatandaşların en çok tercih ettiği ekmek çeşitlerinden pidede de 10 kuruşluk bir zam yapıldı. Halk ekmeğin daha önce 75 kuruşa sattığı ekmeğin fiyatı yeni ücret tarifesine göre 85 kuruş oldu.Özellikle çölyak hastalarının tercih ettiği glutensiz ekmek türlerine ise 1 TL oranında zam yapıldı.