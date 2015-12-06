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Ekmek 1,5 lira mı olacak?

Türkiye Ekmek İşverenleri Sendikası'ndan açıklama geldi

06 Aralık 2015 11:22

Türkiye Ekmek İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Cihan Kolivar, asgari ücretin 1300 lira olmasından sonra maliyetlerin artacağını söyleyerek ekmeğe zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Sözcü’nün haberine göre Kolivar, “Ekmek imalatında kullandığımız 50 kiloluk bir torba un 57 liradan 68 TL’ye çıktı. Bu yılın 7’nci ayında sektörde çalışan işçilere yüzde 10 zam yapmıştık. Yıl başından sonra asgari ücretin 1300 TL olması karşısında işçilik ücretlerine yeni bir zam daha yapacağız. Maliyetlerin artması karşısında ekmeğe zam kaçınılmaz” dedi.

 

“Ekmeğin 1,5 lira olması kaçınılmaz”

 

“Sigortalı işçi çalıştıran, vergisini kayıtlı bir şekilde ödeyen fırıncıların artan maliyetler karşısında, zam olmadan ayakta durması imkansız. Her gün artan maliyetler göz önünde bulundurularak ekmeğe zam yapılmadığı taktirde binlerce fırıncı esnafı kepenk kapatmak durumunda kalacak. Ekmek fiyatları halen 125 kuruş civarında. Yıl başında asgari ücretin 1300 TL olması karşısında işçilik ücretlerine yine zam gelecek. Bu durumda ekmeğin 1.50 TL olması kaçılmaz bir gerçek.”

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